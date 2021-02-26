美債震撼市場　滙豐頂級債券分析師不得不認錯

周四美國10年期國債孳息率升至1.6厘創超過一年新高，不但讓市場震驚，更讓滙豐頂級債券分析師Steven Major俯首稱臣。

滙豐固定收益研究全球負責人Steven Major向來是債券好友，認為超低利率將長期維持。不過周五他在一份致客戶的報告中承認，美國財政刺激措施規模遠大於預期，加上有效的新冠疫苗面世，顛覆了他的觀點。

該行目前將2021年底美國10年期國債孳息率預期上調25個基點，至1厘。周五，美國10年期孳息徘徊在1.47厘左右。

Major表示：「債券市場給我們帶來一條謙卑的教訓，我們現在為自己的錯誤道歉。」

他和美國利率策略主管Lawrence Dyer在此份報告中寫道，此輪周期驅動的走勢沒有改變長期來看利率將在更長時間裏走低的觀點，但需要務實一點，因為風險已經緩解，而出現最悲觀情景的可能性降低。

不過他依然認為，基本情景是不會出現通脹率長期上漲的情況，只有到充分就業恢復、薪資上漲時，才需要開始擔心，會出現可能考驗聯儲局平均通脹目標的通脹水平。

Steven Major因在2014年正確預測10年期美債孳息率將下降至約2.1%而脫穎而出，當年華爾街年初時的預估中值為3.4%。