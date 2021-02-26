道指早段跌115點　科技股則回升

美債息急飆引發市場恐慌，美股道指周四(25日)急挫559點，納指亦瀉478點，創去年10月以來最大單日跌幅。隨着債息回落，美股周五(26日)早段個別發展，道指反覆跌115點，至31,287點；標指升22點，至3,851點；以科技股為主的納指升153點，至13,272點。

法興著名大淡友愛德華茲(Albert Edwards)警告，全球股市面對「臨界點」，一旦10年期美債息突破兩厘，將出現大動盪，全球央行或需推出新一輪刺激政策安撫市場；如無法安撫，整個市場將失控，歷史上最大的資產泡沫會迎來不可避免的爆煲結局。

軟件商Salesforce上季每股盈利1.04美元，勝市場預期的75美仙，但全年盈利預測遜預期，市場亦對該公司收購通訊平台Slack的影響減憂慮，股價早段跌1.9%至226.5美元。

短租平台Airbnb上季虧損39億美元，包括28億美元上市成本，令全年虧損達46億美元，較之前4年總和都多，但該公司預期收入將隨本地遊增加而改善，股價早段漲8.2%至197美元。

人造肉生產商Beyond Meat與連鎖餐廳麥當勞和Taco Bell母公司百勝集團達成合作協議，股價早段漲6.9%至153.76美元。

美國電話電報(AT&T)分拆收費電視DirectTV及其他收費電視業務部分股權，獲得的資金將用於還債。AT&T股價早段升0.09%至28.6美元。