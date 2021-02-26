【產經評論】水能載舟能覆舟　鐘擺一轉陷跌咒

去年全球疫情大爆發，引發金融市場極端波動，迫使各央行猛力放水救市，結果市場是回穩了，可無限量寬易放難收，疫情持續令百業蕭條，氾濫的資金只有湧往資本市場投機，致使過去一年經濟愈差，股市愈好，沒有多大往績支持的新經濟股升幅尤其顯著，更出現全球性的散戶抱團炒股現象，足見市場的鐘擺效應走往另一極端。所謂「因果循環」，如今經濟復甦引發的再通脹風險及央行「收水」疑慮，正在引爆這場史詩級泡沫！

誠然，自踏入2000年以來，全球經濟不少結構性問題未獲解決，及至美國次按危機引發2008年金融海嘯，聯儲局推行量化寬鬆，此後「危機與泡沫」的循環不斷演化。去年全球疫情大爆發將這些長期問題集中引爆，全球央行再向市場注入超過7萬億美元，將這個泡沫循環推向「極端」，卻始終無法惠及實體生產，大量資金只是流入金融和地產行業搵快錢，資產泡沫白熱化，所產生的財富效應僅惠及已持有資產的人，深化貧富懸殊問題。

央行大水漫灌，購買企業債，變相提供就業補貼，代價是資產負債表愈來愈難看，而政府財政赤字亦不斷膨脹；市場淘汰機制失靈，企業不論好醜都能生存下來，債務卻如天文數字；利率超低，致使金融體系和資產價格虛胖，體質變得更脆弱。可以預見，未來疫情雖受控，但全球經濟復甦之路甚艱巨！

今年以來，貴金屬價格顯著上升，虛擬貨幣瘋炒，股市不斷衝頂，情況已去到覆水難收的地步。近日美債息回升，反彈速度比市場預期來得快，令估值已「高處不勝寒」的全球股市搖搖欲墜，即使拜登政府擬再推刺激經濟方案，消息早被市場消化。結果，由債息上升引發的再通脹風險和「收水」恐慌不斷放大，成為刺破當前股市超級泡沫的導火線。

所謂「水能載舟，亦能覆舟」。雖然美國聯儲局官員齊聲強調，在經濟未達復甦目標前，並不急於「收水」，但債息升勢迅速，更多的資金從超高估值的股票資產流出，近年股、匯累積可觀升幅的新興市場沽壓尤重。如是者，投資者必須有心理準備，全球資金已再次大挪移，在重新找到平衡點之前，短期震盪會愈演愈烈。

正當全球股市陷入危機之際，作為一個有智慧、負責任的政府，本該設法救火，穩定人心。偏偏港府毫無危機感，搬石砸腳上調股票印花稅，致使港股跌勢較其他地區為大！香港人不禁要問，廢官禍港，何時能了？