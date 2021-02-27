東方日報B1：美債息曾衝破1.6厘　全球爆股災

美債息急飆引發全球股災！反映整體融資成本的10年期美債孳息周四曾升見1.614厘，創去年2月以來新高，雖然收市回落至1.53厘，但仍高於1.5厘的股市價值重估分水嶺，拖累美股道指周四急挫559點，納指亦瀉478點，創去年10月以來最大單日跌幅，連帶亞洲和歐洲股市周五受壓。市場分析警告，債息勢進一步攀升，可能引發市場動盪，甚至戳破當前的巨型泡沫！

【英法德股跌幅擴 道指曾冧近500】

美國10年期債息周五曾回落至1.474厘，低於1.5厘警戒線，一度帶動歐洲股市周五開市後跌幅一度紓緩，惟之後跌幅再次擴大，英、法和德國股市尾段分別跌1.88%、1.18%和0.44%。

美股周四大冧後，周五早段則未止瀉，道指反覆跌491點，至30,911點；標指跌28點，至3,800點；以科技股為主的納指曾升197點，其後倒跌95點至13,024點。

數據方面，美國1月個人開支按月升2.4%，期內由於政府派發支票援助，刺激個人收入升10%，為去年4月後最大升幅，高於預期，聯儲局重視的通脹指標─個人消費開支(PCE)核心指數按年升1.5%，略高於預期。美國2月密歇根大學消費情緒指數由前一個月的79點，降至76.8點，高於預期。

回顧今年初，10年期美債孳息仍僅是0.9厘，惟短短數周便升破1.6厘水平，主要是市場憧憬疫苗分發和政府刺激措施，將推高經濟和通脹，以及美國政府持續發債令供應增加，壓低了債價，令與之走勢相反的孳息上升。

因美國可印鈔「債冚債」避免違約，美債被視為零風險投資，孳息也獲認定為零風險利率，當債息上升，股票吸引力便會下跌，特別是當前股市估值高昂，債息輕微上升便可能促使投資者沽出科技股止賺。研究機構FactSet推算，現時標指股息率約1.43厘，意味10年期美債孳息已升至高於此水平，資金有足夠誘因換貨。

對於當前債息上升，市場解讀為預示經濟復甦，但經濟愈好，聯儲局「收水」誘因愈大，近年靠「放水」催谷的股市牛市就變相瀕危，可謂「雙刃劍」。

TD Securities策略員指出，市場正押注聯儲局會於2023年初恢復加息；美國前財長薩默斯早前更估最快明年。美國銀行則預期，當局會於今年稍後討論縮減每月1,200億美元的買債操作，並於明年稍後實行。

【日股插近4% 韓台印度受壓】

受隔夜美股表現影響，MSCI亞太指數周五曾挫3.2%，為11個月以來最傷。日經平均指數收市瀉1,202點或3.9%，報28,966點；台灣、南韓、印度和澳洲股市亦分別挫3.03%、2.8%、3.8%和2.35%。

全球股市對債息上升的反應，令人聯想到2013年5月至6月的慘痛經驗，當時因聯儲局暗示將開始減少買債，引發「縮減恐慌」，衝擊全球股市，亞洲區尤其受創，自當年5月高位狠瀉13%；相比之下，標指由高位跌至低位的跌幅僅6%。

鑑於有迹可尋，目前市場擔心一眾新興市場貨幣會陷入貶值浪潮。加拿大皇家銀行指出，這次印尼盾、南非蘭特、土耳其里拉及巴西雷亞爾是最脆弱貨幣。事實上，韓圜成為了周五亞洲貨幣最大輸家，貶值了1.2%；印尼盾也跌1%。墨西哥披索周四更挫2.3%，為5個月以來最糟糕；里拉連挫5日。

【港股瀉逾千點 科網板塊重創】

美國債息急升引發市場恐慌，港股周五亦跟隨環球股市急挫，恒生指數在2月最後一個交易日瀉逾千點，以全日低位28,980點收市，全周重挫1,664點，為去年3月以來最大單周跌幅。

恒指周五低開低走，早段跌幅曾收窄至494點，高見29,579點，惟之後再反覆向下，最終收跌1,093點，為去年5月22日之後最傷。總結2月，恒指升幅由最多2,899點勁縮至696點；國企指數收報11,247點，跌470點；科技指數31隻成分股全線下挫，拖累科指大跌542點，收報8,954點。

對於港府擬加股票印花稅，香港證券業協會主席徐聯安在電台節目中指，業界普遍反對，投資者在進行買賣時，均會考慮交易成本，如今當局擬增加印花稅，業界均擔心會影響本港市場的競爭力，甚至有機會導致資金流出。他表示，協會將與政府繼續商討，希望當局暫緩有關措施。

「基金教父」雷賢達指，債息上升對高估值的新經濟股影響較大，令投資者重新審視科技股的投資價值，相信資金由新經濟股轉移至舊經濟股的趨勢將持續，料科技股今年難再跑贏可受惠未來經濟復甦的舊經濟股。他續指，港股會調整至甚麼水平仍言之尚早，並維持恒指今年全年高低波幅約6,000點的預測，相信波幅會較去年的8,000點小。

【倘升穿2厘 淡友警告爆泡沫】

內媒分析，因美國經濟基本面已進入強勁復甦階段，加上當地貨幣政策不會很快收緊，短息不動的假設下，長息會不斷升，預計10年期美債孳息目標約2.6厘，較現水平升多一厘。中信証券料10年期美債息年底前升至1.7厘，若實際利率(即扣除通脹後)較低位升0.5厘，或導致美股跌5至12%。

法興著名大淡友愛德華茲(Albert Edwards)警告，全球股市面對「臨界點」，一旦10年期美債息突破兩厘，將出現大動盪，尤其是科技股會大幅波動，全球央行或需推出新一輪刺激政策安撫市場。從日本的教訓可知，投資者會對財政和貨幣政策「上癮」，一旦未滿足要求，市場會「暴動」，史上最大的資產泡沫會迎來不可避免的爆煲結局。

惟部分市場人士仍相當樂觀。摩根資產管理亞洲市場策略師許長泰預期，市場短期雖然會波動，但可望為投資者帶來重新吸納股票的機會；而且近期美債孳息升勢，拋離其他發達國國債，孳息差距擴闊或吸引歐洲和日本投資者重新投入美債市場。

聯儲局多位官員均認為債息急升主要反映市場對經濟復甦前景樂觀，並強調當局沒有計劃過早收緊貨幣政策。紐約聯儲銀行行長威廉斯指，政府增加開支對經濟有很大幫助，聯儲局亦會全力支持經濟，並預期當地今年經濟增長將是數十年來最勁。

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