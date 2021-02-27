美股道指收挫469點　標指納指均連挫兩周

美國股市周五(26日)個別發展，道指收報30,932點，跌469點或1.5%；標指收報3,811點，跌18點或0.47%；納指收報13,192點，升72點或0.56%。

美債息急飆引發市場恐慌，美股周四一度急瀉，但隨着債息周五稍為回落，市場氣氛亦有所緩和。10年期美國國債孳息率周五約處1.4厘水平，此前周四曾飆升至1.6厘，創一年高位。

總結全周，道指、標指、納指分別累跌1.78%、2.45%、4.92%。標指和納指均連跌兩周，後者更創自去年10月30日以來最大單周跌幅。

法興著名大淡友愛德華茲(Albert Edwards)警告，全球股市面對「臨界點」，一旦10年期美債息突破兩厘，將出現大動盪，全球央行或需推出新一輪刺激政策安撫市場；如無法安撫，整個市場將失控，歷史上最大的資產泡沫會迎來不可避免的爆煲結局。

個股方面，軟件商Salesforce上季每股盈利1.04美元，勝市場預期的75美仙，但全年盈利預測遜預期，市場亦對該公司收購通訊平台Slack的影響減憂慮，股價全日下跌6.31%，收報216.5美元。

短租平台Airbnb上季虧損39億美元，包括28億美元上市成本，令全年虧損達46億美元，較之前4年總和都多，但該公司預期收入將隨本地遊增加而改善，股價收報206.35美元，升13.34%。

人造肉生產商Beyond Meat與連鎖餐廳麥當勞和Taco Bell母公司百勝集團達成合作協議，股價全日升1.2%，收報145.48美元。

美國電話電報(AT&T)分拆收費電視DirectTV及其他收費電視業務部分股權，獲得的資金將用於還債。AT&T股價收報27.89美元，跌2.58%。