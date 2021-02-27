郭家耀：華推動環保　風電光伏業看俏

國務院日前發佈加快建立健全綠色低碳循環發展經濟體系的指導意見（下稱《意見》），從生產、流通、消費、基礎設施、綠色技術、法律法規政策等6方面對綠色低碳循環發展作出部署安排，並明確85項重點任務和牽頭單位。《意見》提出，實施綠色技術創新攻關行動，圍繞節能環保、清潔生產、清潔能源等領域布局一批前瞻性、戰略性、顛覆性科技攻關項目。

《意見》強調，要提升可再生能源利用比例，大力推動風電、光伏發電發展，因地制宜發展水能、地熱能、海洋能、氫能、生物質能及光熱發電；加快大容量儲能技術研發推廣，提升電網彙集和外送能力；增加農村清潔能源供應，推動農村發展生物質能；促進燃煤清潔高效開發轉化利用，繼續提升大容量、高參數、低污染煤電機組佔煤電裝機比例。

金融支持方面，《意見》指要大力發展綠色金融。發展綠色信貸和綠色直接融資，加大對金融機構綠色金融業績評價考核力度；統一綠色債券標準，建立綠色債券評級標準；發展綠色保險，發揮保險費率調節機製作用；支持符合條件的綠色產業企業上市融資；支持金融機構和相關企業在國際市場開展綠色融資；推動國際綠色金融標準趨同，有序推進綠色金融市場雙向開放。

此外，《意見》進一步明確綠色低碳循環發展目標。要求2025年，產業結構、能源結構、運輸結構明顯優化，綠色產業比重顯著提升，基礎設施綠色化水平不斷提高，清潔生產水平持續提高，生產生活方式綠色轉型成效顯著，能源資源配置更加合理、利用效率大幅提高，主要污染物排放總量持續減少，碳排放強度明顯降低，生態環境持續改善，市場導向的綠色技術創新體系更加完善，法律法規政策體系更加有效，綠色低碳循環發展的生產體系、流通體系、消費體系初步形成。

國家能源局早前提出今年中國風電及太陽能發電合計新增新增裝機目標1.2億千瓦。根據中國在氣候雄心峰會上承諾，到2030年風電及太陽能發電總裝機容量將達到12億千瓦以上。以此推算，未來10年風電及太陽能發電合計年均新增規模最少要達7,400萬千瓦。政策推動綠色低碳循環發展經濟，對相關風電及光伏股份帶來機遇，前景值得樂觀。

正榮金融業務部副總裁 郭家耀（作者為註冊持牌人士，沒持有上述股份）