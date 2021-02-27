石醴泉：環球資金氾濫短期難改

環球大水漫灌，股市早前屢創高峰，投資者需要知道今次牛市的來龍去脈，才可以趨吉避凶，出入有道。要談大水，不可不提美國。美元仍是國際儲備貨幣，美國聯儲局和政府的一舉一動，對環球資金流有決定性的影響。要明白美國現在的貨幣政策，不可不談過去40年歷史。

自聯儲局前主席格林斯潘開始，美股便有「格林斯潘包底」（Greenspan Put）這種說法。簡單來說，就是投資者可以放心投資，若市場有甚麼風吹草動，自有聯儲局以減息來支撐市場。感覺有點像買入認沽期權（Put Option），跌幅有限但升幅卻無限，這解釋了為何又叫做「Greenspan Put」。

當格林斯潘在2006年初下台後，伯南克上場，他繼承了格林斯潘的策略，由「格林斯潘包底」變成為「伯南克包底」，再變成為之後的「耶倫包底」和「鮑威爾包底」。

總之不論何人上台，手法都是大同小異，所有人都師承於經濟大師佛利民，當經濟和股市有難時，就用貨幣政策來解決。但小心細看，其實格林斯潘、伯南克和現任聯儲局主席鮑威爾手法各異。在格林斯潘時代，只要聯儲局減息，便能吸引商人或個人借貸，從而刺激經濟。不過，這是一個被動方法，如銀行不願意放款或商人不願意貸款，減息不一定能刺激借貸意欲。

到了伯南克時代，遇着環球金融風暴，息率已接近零，減息空間不大，聯儲局惟有更進一步在市場買入債券或其他金融產品，把現金直接注入經濟，希望投資者因賣債而增加的現金存量能帶動消費和投資。這方法雖較格林斯潘時的貨幣政策效力更大，但仍需要依靠願意借錢的客戶和願意放貸的銀行，才能推動經濟增長。

到今次環球疫症風暴，聯儲局和美國政府再下一城，把現金直接派到市民戶口和極寬鬆地把資金直接借給企業，再不需要願意放貸的銀行和願意借錢的客戶來刺激經濟。如用伯南克的說法，這叫做「直升機派錢法」（Helicopter money）。整個派錢行動資金來自於政府發債，再由聯儲局買入。

在美國前總統特朗普就任期間，整個疫症經濟刺激方案達到2.2萬億美元，即約美國經濟總額的10%，規模之大前所未有，這也解釋了為何現今世界資金氾濫。有趣之處就是現任總統拜登上台後，不可以被特朗普比下去，所以又提出了一個規模達1.9萬億美元的刺激方案。如果兩院批准，環球資金氾濫情況看似短期不會改變。

投資者應如何看待「水浸」情況，有3點值得大家思考：

第一，現今資金氾濫情況，除了各國央行貨幣政策極寬鬆之外，很多人因封城或擔心受感染，減少外出，導致有錢無處花，因此用來炒股。當愈來愈多人接種了疫苗，經濟活動開始復甦，資金就會進入實體經濟，用於炒股的錢可能因而減少，所以投資者要留意各國疫苗的接種速度。

第二，最近數月一些基本因素相對較弱的公司大幅跑贏基本因素較強的同行，主要原因為環球資金多追落後。這些相對較弱公司的股價對資金環境非常敏感，所以投資者可以留意這些公司的股價表現作為了解資金趨勢的領先指標。

第三，雖然筆者不太喜歡使用股價技術分析，但現今遊資充斥市場，投資者可以看看技術指標，了解一下股價動量有否變弱。

行健資產管理公司首席分銷總監 石醴泉（作者為註冊持牌人士，以上只反映當時觀點，並非投資建議，如有更改恕不另行通知）