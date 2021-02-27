施羅德投資管理：拜登掌權有利傳統價值股

作為世界第一大經濟體，美國政經牽動全球金融脈搏，拜登上任總統標誌着該國正式步入「藍浪」時代，環球資金亦可能隨着今次換屆作出新部署。

在拜登政權之下，我們預期美國經濟將全方位重拾上升動力，他推出的1.9萬億美元刺激經濟措施預料將從失業救濟、「全民派錢」及房屋津貼等多方面着墨，加上新政府可能會允許部分州政府及地方政府推出更多援助方案，預料將為備受疫情重挫的美國經濟注入強心針。

在競選期間，他曾表示將增加在經濟體系中不同範疇的投資，涵蓋再生能源、基建、交通、住屋及環保等。若今屆政府可以信守當初的競選承諾，並落實更多實質財政政策，相信可創造更多就業機會。另方面，聯儲局很可能會延續早前訂下的寬鬆貨幣政策，若雙管齊下，相信美國經濟今年將出現較強勁增長。

上屆政府任內華爾街表現突出。相信投資者亦察覺到，像納指這樣的主要指數已屢創新高。雖然市場上存在拜登政府有可能讓科技股熱潮降溫的看法，但我們認為現時仍然言之過早，因為加強監管科技巨企似乎並非現屆政府的首要任務。相反，疫情改變了大眾的生活、工作及社交模式，為科技行業帶來長遠的結構性轉變。然而，美國部分科技龍頭股已相當昂貴，其他「追落後」的中小型股份可能更吸引。此外，投資者可留意電子商貿以外，如5G、數據中心、半導體、網上保安等同樣受惠於消費模式結構性轉變的行業。

隨着經濟逐漸回復正常，工業、原材料及金融等傳統價值型行業，亦有可能因經濟重啟，能夠在短時間內出現較科技股更吸引的增長潛力。

現時數據反映市場憧憬經濟重拾上升動力，投資者亦回到「risk on」模式。從長線角度來看，我們相信美元在環球經濟逐步重啟的情況下不似會轉強。在上述的大前提下，亞洲、拉丁美洲等新興市場可看高一線，當中又因個別股市盈利調整及相對吸引的股息，因此較債市具備較佳的增長前景。

不過，疫情陰霾仍然困擾市場，接種疫苗的成效、進度，以及社會何時能夠達致群體免疫都是投資時需要考慮的風險因素，投資者配置資產時即使樂觀亦須保持審慎，而股指期權或可起到對沖風險的作用。

施羅德投資管理（香港）