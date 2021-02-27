1周10大驚奇：股市未冧完？呢個時候先係悲劇？

2021年轉眼間已接近3月，全球股市依然欣欣向榮。回看在2021開年首周，有分析提及美國因「派錢」效應，或許到了4月才是冧市之時！本周又有甚麼訊號？

【1、股神軍師：股市必定悲劇告終 只是時間問題】

「股神」巴菲特多年「軍師」芒格(Charlie Munger)本周指出，美國股市目前估值過高，泡沫最終將會破滅，但不確定是甚麼時候。

對於美股達創紀錄水平，芒格在《Daily Journal》舉辦的年度會議上指出：「我認為股市一定會很糟糕地結束，但不知道具體是甚麼時候。」

他指出，GameStop股票近期的瘋狂現象，主要來自散戶在股市中的賭博行為。當一大批人聚集起來賭博，就會出現類似的狂熱。缺乏經驗的投資者就會被像Robinhood這樣提供無佣金交易的新券商誘惑。

他又點名華爾街迅速崛起的特殊目的收購公司(SPAC)。據報，去年共有229家SPAC公司在美股上市，他們從投資者那裏集資760億美元，遠遠高於2019年的130億美元。

【2、傳奇災難預言家：股市派對5月前玩完】

除了「股神」軍師外，被譽為「傳奇災難預言家」的GMO資產管理聯席創辦人Jeremy Grantham本周也警告，大量散戶進場正推動美股邁向「史詩級泡沫」，這場泡沫很可能在5月前破裂。

外媒引述Grantham表示，當前美股的泡沫程度，比2000年的網絡泡沫更加令人印象深刻，如果這個泡沫能持續到5月，就相當幸運了。他又講及這場泡沫即將破裂的一些迹象，當財經新聞提要成為頭條，當晚間新聞提及股市，或某些像是GameStop、特斯拉的瘋狂行為時，就知道股市開始過熱了。

他認為，這場泡沫並非由機構投資者推動，而是散戶投資者，這些投資者絕對是瘋了。散戶擴大了在股市交易中的比重，幾十年來首次真正以極大的熱情進入市場。

他又表示，不得不承認當前的一切都令人振奮，但他有點擔心那些相對較新進場的投資者，他們被吸引到這個市場中，然後將會吃苦頭。他非常同情那些享受這場泡沫的人們，但他們的結局總是非常糟糕，他毫不懷疑這場泡沫也會如此。

【3、德銀：救市讓1.32萬億資金流入買股】

為何要到5月？因為救市！據德意志銀行策略師估計，美國最新一輪的紓困方案如果在國會過關，其中要發給每人1,400美元的錢到手後，選擇投資到美國股市的金額料達1,700億美元(約1.32萬億港元)。

德銀對散戶進行調查後指出，受訪者說準備把收到紓困金的37%直接投入股市。以此估算，最新一輪紓困金一旦確認要發放，總金額會有4,650億美元，而37%即等於1,700億美元左右。

研究報告也指出，散戶不論年齡、收入，開始買賣股票後都普遍維持正面信心。受訪的散戶表示，經濟活動重啟之後，他們仍將繼續投資或增加股票持有部位。

散戶瘋狂是目前主要的危機！

【4、散水訊號？大摩與摩通齊籲注意新興市場風險...】

投資銀行摩根大通近日表示，將其在新興市場的貨幣風險評級，由「增持」下調為「持有觀望」，原因是美國10年期公債實質孳利率的上升現象較預期來得早，將使部分新興市場資產承受壓力。

外媒引述摩根大通分析師Jonny Goulden表示，美國預計還會推出更大規模的財政刺激措施，而且公布的數據好於預期，這會使美國10年期公債實質殖利率的升勢提前。美債實際孳息率上升，通常表明市場定價了金融狀況趨緊，這對新興市場資產有負面影響。該行在過去10天內下調亞洲、歐洲、中東和非洲新興市場的存續期風險，這意味着目前在減持新興市場債券。

另一家投資銀行摩根士丹利亦認為，新興市場估值特別昂貴，當中只有日本市場估值相對吸引。該行下調南韓及巴西股市評級至「中性」，但上調新加坡股市評級至「增持」。本月初，該行亦曾發表研究報告，羅列MSCI新興市場指數可能已見今年高位的8大原因，分別以下：

● 與MSCI新興市場指數有正面關聯的銅價有調整壓力。

● 四大工業國央行的資產負債表將於下月見頂，按年升約50%，隨後會明顯放緩。

● 美國10年通脹平均於2.8%見頂。

● 該行的流動性指標顯示，中國流動性已由按年增長15%放慢至增長不足5%。

● 美滙指數已止跌。

● MSCI新興市場指數2021及2022年盈利調整已陷入停滯。

● 上月有破紀錄的87億美元資金流入亞洲或新興市場股票基金。

● 南韓股市跑贏MSCI新興市場指數的趨勢已於1月11日完結。

【5、澳洲主權基金警告：全球股市下次冧市會像千禧年爆泡】

管理資產達1,350億美元(約1.05萬億港元)的澳洲主權財富基金「未來基金」警告，各大央行正猛吹科技股泡沫，將在全球股市引發「大整理(clean-out)效應」；美國科技股尤其脆弱，可能出現類似於科網泡沫爆破時的回調。

基金指出，各國央行以超低利率及購債計劃來緩和疫情對經濟的衝擊，已使經濟及金融市場脆弱到經不起任何震盪。「令人擔憂的是央行已用盡所有彈藥，沒有剩下多少來因應下一次危機，且還會有另一次危機出現！擔心某些資產領域的價格已高到難以為繼，當這些資產調整時，央行還留下多少彈藥可用？完全沒有。」

基於上述疑慮，「未來基金」去年已提高現金倉位，從6月時的17%，提高到年底時的20%。如此保守影響基金去年業績，投資回報率為1.7%，遠低於4.4%目標，也比去年全球股市上漲12%大為遜色。

不過，該基金仍預期，下次的冧市幅度將與2001年科網泡沫爆破時類似。

【6、糧食危機未了！內地豬價勢續高企】

除了股市外，全球經濟潛在的危機不容忽視。本周有報道指出，內地新爆發的豬瘟及致死疾病，可能對供應構成威脅。諮詢公司Bric Agriculture Group資深分析師Lin Guofa表示，北方較冷省份再度爆發的豬瘟疫情，促使當地農民在春節前宰殺了更多的能繁母豬。

他指出，由於冬季異常寒冷，口蹄疫症等其他病毒，以及豬流行性腹瀉的情況也更為凶猛。這將使某些地區生豬存欄恢復可能會延遲，尤其是山東及河南河北的部分地區。

Systematic, Strategic & Soft Consulting Co.首席顧問Wang Zhong稱，這意味冬季全國可能有多達15%的存欄生豬再因疾病死亡，故生豬存欄量完全恢復到非洲豬瘟疫情前的水平，預計要延遲到2022年下半年。

他表示，由於新的豬瘟出現病毒的新變種，且不易被發現，故更難控制。

【7、糧食危機未了！越南因疫情恐惹浪費...】

除了豬價外，英國變種病毒肆虐越南海陽省，當地與外省推行防疫限制，物流、人流受阻，導致農產品滯銷、價格走迷。海陽省農民反映，雞肉每公斤下跌近1萬越南盾(約3.35港元)。

越南1月下旬爆發新一波本土疫情，北部的海陽省是重災區，這波疫情和具高度傳染力的英國變種病毒有關，確診病例數目快速累積，迄今海陽省已突破600例，各省針對性防疫措施陸續上陣。

海防市上周二(16日)宣布暫停接收來自海陽省的貨物，還要求曾前往海陽省的人必須集中隔離檢疫，影響貨運司機出車到海陽省的意願。當地媒體報道，這些措施導致海陽省數萬噸農產品運不出去。

海陽省農業與農村發展廳長陳文君上周四(18日)表示，當地約有1萬噸紅蘿蔔和3,000噸蔬菜正冷藏保存；此外，還有1,000噸豬肉、大量冷凍的加工蔬菜和許多消費品。貿易商因為省際往來程序繁瑣，不願前來購買。

海陽省農民杜氏蓉表示，她所飼養的雞現在每天可生產超過1萬隻蛋，但一隻都賣不出去。這情景與去年農曆新年相差甚遠。「希望疫情趕快控制下來，如果疫情不斷侵擾，生活無以為繼。」她透露，每天虧損1,500萬越南盾(約5,017港元)。

海陽省長阮陽泰在周一(22日)繼續向海防市政府致函，要求迅速為海陽省的農產品創造條件，以便順利進入海防市及時出口，並建議讓海陽省的貨櫃車開到兩省交界的防疫管制區，再由海防市的司機接力將貨櫃運到港口。

他說，目前已簽署的農產品合約將有80%得在2月底前由海防港出口到日本、韓國、印尼和泰國等。「延遲交貨，不僅給農民和企業造成巨大的經濟損失，還影響越南農產品聲譽」。

【8、糧食危機未了！阿根廷成中澳交惡贏家】

去年在中國與澳關係惡化下，中國暫停進口澳洲大麥等多項產品，僵局延續至今年也未解決。據業內消息和銷售數據顯示，阿根廷正成為中澳交惡下的贏家，預計今年對中國的大麥出口量，將飆至創紀錄的100萬噸。

阿根廷和中國行業消息人士透露，隨着中澳交惡，中國對澳洲大麥徵收80.5%的高關稅，阿根廷大麥對中國的出口量也跟隨大漲，據阿根廷農業部的出口報關數據顯示，該國今年迄今售出的110萬噸大麥，幾乎全部銷往中國。

阿根廷國際大麥經銷商Agustin Baque更預計，今年所有的阿根廷大麥，可能都會出口至中國，其並估計在接下來幾個月中，中國將再購買40萬噸阿根廷大麥。而在去年，阿根廷即向中國出口了29.8萬噸的飼料用大麥，創歷史紀錄。

另有消息人士預計，今年將至少有90萬噸的阿根廷大麥出口到中國，而實際數量可能會更高。其他中國業內人士則稱，在今年2到3月，阿根廷預計將向中國交付50萬噸大麥，並表示阿根廷對中國的大麥出口量激增，主要原因是為填補澳洲大麥的供應缺口。此外，中國國內的玉米價格也很高，供應亦很緊張。

不過，除阿根廷外，如法國、加拿大和烏克蘭對中國的大麥出口，也同樣受惠於中澳衝突。阿根廷銷往中國的大麥，則源自沙特阿拉伯從阿根廷轉向澳洲進口大麥後，剩餘的供應。

【9、氣候變遷！蓋茨：損害恐遠超疫情】

除了糧食危機外，還有氣候變遷！微軟創辦人蓋茨擬與亞馬遜行政總裁貝索斯更密切合作，對抗氣候危機。蓋茨強調，氣候變遷引發的死亡人數和對全球所造成的損害，可能遠高於新冠肺炎疫情。

他說：「隨着愈來愈多熱浪、森林大火、無法外出、赤道附近無法耕種，死亡數字隨着時間將上升。」

對於長期愛吃「老麥」的蓋茨來說，目前半數的「漢堡消費」已轉向Impossible Burger和Beyond Meat等植物肉產品。他預期，隨着植物肉進一步改善，其攝取量將增加，但現在還未完全不吃牛肉。

【10、全球變遷！邁向「智能城市」】

既然氣候危機迫在眉睫，全球城市也要轉型。日本豐田汽車為了研發包括自動駕駛等未來技術打造的實驗都市「網城」(Woven city)，周二(23日)在富士山腳下的靜岡縣裾野市正式動土。

報道指出，未來入住「網城」的居民，將在平時生活實際使用自動駕駛與人工智能(AI)等先進技術，有助未來實際推廣運用到其他地區。

豐田預計，2025年前開放民眾入住「網城」。這項由汽車製造商進行的造鎮工作，可謂相當罕見。

「網城」是利用豐田已關廠的東富士工廠廠區腹地，希望打造成宣傳創新的場所，把自動駕駛、機器人、住宅等，用網路跟人類連結起來，並利用搜集到的數據提供最合適服務的「智能城市」。

「網城」一開始將提供育兒家庭及高齡者約360人入住，未來冀讓超過2,000人生活。