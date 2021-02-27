LVMH旗下私募基金收購德國BIRKENSTOCK

法國奢侈品集團LVMH旗下私募基金L Catterton收購德國鞋履品牌BIRKENSTOCK，雙方未有透露具體條款，之前有外媒報稱後者市值約40億歐元(約376億港元)。

L Catterton的共同管理總監Michael Chu表示，公司的全球平台及網絡將為Birkenstock提供新機會，且為支持該品牌和公司的持續發展提供資源；而Birkenstock家族亦看中L Catterton在亞洲的擴張能力。故有指L Catterton成功撼贏收購公司CVC Capital Partners。

據估計，在受疫情影響的2020年，Birkenstock賣出約2,400萬雙鞋，銷售額約10億歐元，淨利潤約2億歐元。蘋果公司(Apple Inc.)已故「教主」喬布斯亦是其拖鞋的支持者。除了拖鞋，現在亦出售其他鞋類、絲襪、皮帶、包及天然化妝品，最近並將床加入旗下產品中。目前擁有約4,300名員工。

至於L Catterton乃2016年由美國投資公司Catterton及LVMH旗下私募部門創建，目前所管理的資產逾230億美元，投資標的包括：斜紋布生產商Pepe Jeans、運動品牌Sweaty Betty及電商Everlane。