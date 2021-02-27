致富智庫：想變叻？有7個方法 若有100歲命投資咩好？

每日對着上上落落的股市，祈求下注的股份突然飆升？投資怎能只靠望天打卦或靠人打理，想致富就要培養個人獨到眼光。所以話，投資要食腦，以下7招可訓練腦力，令你變叻。趁住Weekend立即試。

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1、【學寫電腦程式】

Apple創辦人喬布斯曾經講過：「每個人都應該學寫電腦程式...因為這可以學習如何思考。」寫程式、寫App，不但有助提升大腦的解難能力，還有當被問到嗜好是甚麼時，答句「是Coding」簡直Cool爆。今時今日細至6歲也可以學Coding，你還等甚麼？

2、【玩真人密室逃脫】

密室逃脫是一種解謎遊戲，玩家被安排在一個密室場景中，要透過尋找線索去解謎等不同方法，嘗試走出密室。你無法做任何準備，必須利用密室內有限的資源和物件，並與隊友互相合作，找到出口，每一秒、每個決定都是一種學習。電腦Game效用有限，玩真人版才堅有用。

3、【打機】

打機可以帶來現實生活難以遇到的刺激，有助提高認知能力和鍛煉運動神經，所以打機訓練腦力是有道理的，可以令你變得更聰明。不過，識揀要揀戰略Game和RPG(角色扮演)Game。

4、【發明點甚麼】

發揮創意，發明點甚麼。小至將手機放進杯子做出揚聲效果，大至把整個家居自動化，不單讓生活更舒適便利，且在賦予事物新價值和意義時，鍛煉腦袋，發揮創意。

5、【畫掃描】

不用擔心技巧，事關重點不在於畫功。徒手掃描幫助你學習注意物件的形狀、角度、圖案和陰影，增強大腦的專注力，令你留意到事物的細節。

6、【做手作仔】

用手創製物件可挑戰我們的思想局限。譬如木工、DIY興趣班，做些首飾、皮革銀包、布包、陶瓷，不止完成後有成功感，還會對不同物料、材質有新的體會。

7、【行山】

都市人追求健康生活，行山是一個不錯的選擇。做運動之餘，可以在大自然中放鬆身心，欣賞花草樹木的自然美態。大腦在放鬆的情況下，或會浮現更多想法，創意往往由此而來。

【如果有100歲命 投資咩好？】

花旗以前有份報告，比較咗1900年至2012年，即是近110年來股票、葡萄酒、郵票、藝術品、債券同票據嘅價值走勢，發現由一戰開始，藝術品價值走勢同經濟直接掛鈎，好似73年石油危機、90年代初、同08年金融風暴時，兩者表現都係齊齊孖住。

唔只咁，拉長110年嚟睇，就會見得到，藝術品價值整體跑贏債券同票據，但就輸畀股市。

收藏藝術品除咗可以曬身家、品味之外，仲係保值嘅投資。所以話，搞藝術搵唔搵到食，唔敢講；買藝術品，就分分鐘幾代都有得食。話時話，冇人搞，又點有得買呢可？