全球股市大冧市前一周吸資3600億　黃金基金現走資

美國銀行報告引述EPFR統計數字顯示，截至周三(24日)，即美國債息攀升觸發全球股市大冧前的一周為止，科技及銀行獲追捧下，股市基金錄得462億美元(約3,603億港元)資金流入，創歷來第3大紀錄。

報告指出，美股基金過去一周吸資204億美元，新興市場基金錄得116億美元資金流入。此外，債券基金連續16周吸資，上周涉71億美元，美國抗通脹債券(TIPS)基金亦獲13億美元資金流入。另邊廂，現金基金及黃金基金過去一周分別走資55億及5億美元。

另外電統計數字顯示，交易所買賣基金(ETF)2月份吸資金額達800億美元，為過去12個月平均的4倍，即使周四大冧當天，仍錄得27億美元資金流入。

現時市場充斥一片樂觀情緒，Vantagepoint Invesmtent Advisors表示，投資者普遍出現錯失升市或投資過少的心態。

Boken Capital Partners投資總監Kim Forest亦稱，太多原因促使投資者趁低吸納，包括所有經濟學家均認為美國經濟今年增長6%或以上，而投資者亦不怕通脹，因為他們根本上從未遇過可怕的通脹降臨。

紐約梅隆銀行財富管理投資總監Leo Grohowski認為，大家必需承認部分市場出現過度投機，當出現極度樂觀的情況，是時候減磅，又指本周的回調是向一些先買入才問究竟的投資者發出警號。

至於德意志銀行報告指出，大量資金將限隨息口上升流入股市，提到自2008年以來，6次債息向上的情況下，股市5次錄得資金流入，平均每月140億美元，餘下一次是息口平穩或下跌，股市則錄得80億美元資金流出。該行策略員表示，債市連續兩年勁升後，潛在回報預期會很低，投資者似乎已經察覺得到，故料股市今年的投資比重將會增加。