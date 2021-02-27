耀才許繹彬：美債息升或對高估值醫療股不利

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬周六(27日)在投資講座中表示，去年第四季至今年2月下旬期間，41隻累計升幅最大的新股中，醫療相關板塊佔12隻，但提到近期因市場憧憬疫情受控，經濟有望復甦，帶動美債孳息持續上揚，對高估值的醫療股不利，加上去年投資醫療股的獲利空間巨大，故近日此板塊走勢較弱。

而耀才陳偉明客戶服務部高級經理認為，新經濟股長線增長前景亮麗，但好公司並不代表好股票，在預期經濟復甦加上債息高企下，估值行先，資金由過往一面倒集中投資新經濟股的模式轉移至新舊經濟板塊之間輪轉。另一方面，國內資金傾向齊上齊落，由於北水對港股的影響力愈來愈大，投資者宜習慣港股波幅擴大，上落速度愈來愈快的投資模式。面對這種風高浪急的市況，善用小注博大贏的期權長倉策略顯得非常重要。

出席同一場合的豐盛金融資產管理董事黃國英先生則看好「3D」，即Decarbonization(去碳排放)、Digitalization(數碼化)，及Deglobalization(去全球化)的宏觀投資大趨勢。他表示，在「去碳排放」方面，中國已制訂碳中和目標，加上美國重返巴黎氣候協定，新能源股長線向好；「數碼化」方面，從「數碼黃金」加密貨幣崛起，到傳統行業被創新顛覆，數碼化迅速改變營商及股市生態；而在「去全球化」下，本土品牌冒起，若為市場接受有望大幅增長。