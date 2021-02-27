女股神旗艦基金扭轉4日跌勢　全周仍挫15%

美國債息上升的疑慮，觸發估值被指過高的科技股遭洗倉，令專門投資新經濟股、有「女股神」之稱的伍德(Cathie Wood)本周受到重大考驗，其艦科技基金ARK Innovation ETF(ARKK)周五(26日)股價雖然反覆升0.66%，扭轉4日跌勢，收報130.36美元，但全周仍瀉15%。

據外電統計顯示，ARKK的資產本周銳減49億美元，至233億美元。資料亦顯示，截至周三(24日)為止，投資者從ARKK走資約2億美元，令本周走資金額已達6.38億美元，勢是歷來最大資金流出紀錄。

伍德領軍的ARK投資管理過去一年急速冒起，本月較早前曾進身第7大交易所買賣基金(ETF)發行商，現時已回落至第8位，資產規模由高峰時逾600億美元降至約530億美元。

晨星環球ETF研究董事Ben Johnson稱，資金從來都是「快來快去」，尤其是ARK為主動式管理ETF及具極高透明度，一舉一動備受市場注目。

Purview Investments創辦人Linda Zhang則認為，若投資者仍然同意ARK的長期投資理念，可觀的市場調整提供一個入市良機。