印度安巴尼重登亞洲首富 全球排名爭持激烈
2021年02月27日 22:06
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印度首富穆凱什安巴尼
美國債息飆升震散全球股市，亦使亞洲首富寶座又再易主！外電統計顯示，印度首富穆凱什安巴尼(Mukesh Ambani)因在本周冧市中損失輕微，以800億美元身家重登榜首，力壓中國的鍾睒睒，後者創辦的內地包裝飲用水及飲料龍頭企業農夫山泉(09633)，股價本周瀉20%，拖累身家由上周的紀錄高位縮水逾220億美元，至766億美元。
其實安巴尼之前取代阿里巴巴(09988)創辦人馬雲，過去兩年大部分時間都是亞洲首富，直至去年12月底身家才被鍾睒睒超越，鍾睒睒今年初更超過股神巴菲特，成為全球第6位富豪。
安巴尼去年出售其數碼及電商平台部分股權予Facebook等投資者，令身家進帳180億美元，他亦分拆佔集團逾60%收入的石油及化工業務。
除亞洲首富外，全球首富之爭亦非常激烈。太空探索科技公司創辦人馬斯克今年1月初首次取代亞馬遜創辦人貝索斯成為全球首富，但到本月初，貝索斯重奪首富之位，之後兩人位置兩度易主。
不過，馬斯克表示加密貨幣價格過高，拖累其身家周一(22日)單日帳面損失150億美元，他控制的電動車生產商特斯拉(Tesla)本月較早前披露已斥資15億美元投資比特幣，令市場擔心風險過高。截至周五(26日)為止，貝索斯的身家拋離馬斯克達70億美元。