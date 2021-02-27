印度安巴尼重登亞洲首富　全球排名爭持激烈

安巴尼去年出售其數碼及電商平台部分股權予Facebook等投資者，令身家進帳180億美元，他亦分拆佔集團逾60%收入的石油及化工業務。

除亞洲首富外，全球首富之爭亦非常激烈。太空探索科技公司創辦人馬斯克今年1月初首次取代亞馬遜創辦人貝索斯成為全球首富，但到本月初，貝索斯重奪首富之位，之後兩人位置兩度易主。

不過，馬斯克表示加密貨幣價格過高，拖累其身家周一(22日)單日帳面損失150億美元，他控制的電動車生產商特斯拉(Tesla)本月較早前披露已斥資15億美元投資比特幣，令市場擔心風險過高。截至周五(26日)為止，貝索斯的身家拋離馬斯克達70億美元。