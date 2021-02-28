曜熊理財：香港基金持續升溫

美國聯儲局表示不必擔心通脹威脅，稱可能需要連續3年才能實現其通脹目標，且經濟仍遠未達到聯儲局的就業及通脹雙重目標。投資者繼續追捧有望從經濟復甦中受益的周期性股票，令道指屢創歷史新高。

美國新一輪刺激方案可能釋放一波1,700億美元的散戶資金流入股市。美國投資者計劃將他們獲得的37%刺激資金直接投入股市。無論投資者年齡、收入或開始交易的時間，散戶情緒總體上都是積極。

由於中國對疫情控制得當，經濟保持韌性，港股市場作為配置中國資產的橋頭堡，因而直接受益。外資重新流入股市，對於港股亦愈來愈重視，許多長線的海外基金開始增加港股的配置。中長期來看，港股市場尤其是新經濟板塊的表現值得期待。

香港基金仍有上升的空間。港股市場目前在傳統行業具有估值優勢，同時新經濟優質標的擴容迅速，全球經濟正處復甦期，流動性環境相對寬鬆，2021年香港基金有望持續升溫。

中國今年很多機構新發了大量主動權益基金，這些基金大部分取得了投資港股通的許可，且倉位不超過50%，成為當下南下資金的主力軍，對於港股短期市場走勢的影響舉足輕重。

曜熊理財策略董事馬煒喬