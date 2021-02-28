陳樂怡：港股抖抖氣 長遠對內地投資者仍吸引
2021年02月28日 08:15
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美國10年期國債息率高企，打擊環球股市；加上港府計劃調高股票印花稅，市場憂慮將會削弱交投，進一步利淡投資氣氛，預期港股需要消化消息，但長遠對國內投資者仍具吸引力。
恒指短期受制於外圍表現，以及南向資金流入速度，10天線為初步阻力。其他市場焦點包括恒指季檢，以及3月初內地兩會，建議投資者趁機部署潛在政策受惠股。
兩會預期將落實十四五規劃，以及依循中央經濟工作會議的重點工作。預期會上將有4大焦點，分別為碳中和、擴大內需、科技創新及反壟斷。中國訂立明確目標2060年實現碳中和，將會促進可再生能源發展，並鼓勵大眾使用電動車，兩會或會提及有關方面的投資目標及路線圖。可再生能源及電動車產業鏈長線前景正面，建議部署，相關股份包括龍源電力(00916)、金風(02208)、吉利汽車(00175)及敏實(00425)。
預計中國將會繼續擴大內需，改善就業市場，提升居民收入。由於中港兩地不乏消費股的選擇，尤其是A股，流動性收緊導致高估值的消費股近期沽壓較大，建議挑選估值合理、具品牌效應的企業，包括滔搏(06110)、海爾智家(06690)及百勝中國(09987)。
另外，中國強調推動科技創新，晶片供應自給自足將會是重要一環，國內半導體龍頭中芯(00981)為重點扶持對象，值得留意。中資互聯網股除了受到長債息急升的影響，行業另一大風險因素為中國加強反壟斷。中央經濟工作會議首次提到強化反壟斷和防止資本無序擴張，市場關注兩會的跟進動作，板塊監管環境會否明朗化。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)