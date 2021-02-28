陳樂怡：港股抖抖氣　長遠對內地投資者仍吸引

美國10年期國債息率高企，打擊環球股市；加上港府計劃調高股票印花稅，市場憂慮將會削弱交投，進一步利淡投資氣氛，預期港股需要消化消息，但長遠對國內投資者仍具吸引力。

恒指短期受制於外圍表現，以及南向資金流入速度，10天線為初步阻力。其他市場焦點包括恒指季檢，以及3月初內地兩會，建議投資者趁機部署潛在政策受惠股。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)