鄺紫珊：料受惠疫苗接種效應　宜逢低布局消費龍頭股

隨着新冠肺炎疫苗在全球推行接種，讓各國重啟經濟活動的機會大增，期望未來數月社交活動可逐步恢復正常，消費者信心有望因疫苗接種而逐步改善，民眾將可恢復以往的消費能力，建議投資者可增加對消費相關股份及基金作出部署。

新冠肺炎的高傳播率，導致各國政府實施強制性封鎖或要求人民自我隔離，疫苗接種將加強支持經濟重新啟動及恢復正常，但疫苗接種後疫情是否能真正受控則仍需觀察，全球經濟復甦能力將視乎民眾接種覆蓋率及成效，幸好美國聯儲局及央行仍繼續推行大規模的刺激方案，有助推動資金湧入風險資產，未來仍看好股市表現。

近期美國各州份亦陸續解除封鎖措施的安排，由於國家向民眾提供財政補貼，讓民眾的消費力上升。最近美國公布1月份零售銷售月增率大增至5.3%，高於市場預期的1%；而核心零售銷售月增率亦升至6%，高於市場預期的0.9%。從民眾消費的表現去看，1月零售銷售表現主要來自非必需消費品，如電子產品、百貨及餐廳等，其中電子產品的消費上升15%，百貨消費上升逾20%，顯示民眾開始重返商場及餐廳消費，並願意花錢在非必須產品上。

最近市場資金開始由科技板塊流出，轉入舊經濟的股份，包括消費、銀行及航空等經濟復甦的股份，其中消費板塊有望受惠於民眾的報復式消費，以及政府財政補貼民眾儲備消費，加上行業的重整而優化其競爭力，讓消費企業的未來經營狀況有望恢復至疫情前更高水平，建議投資者可逢低布局消費龍頭股。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊