巴菲特向股東認衰！數年前「計錯數」作出錯誤投資

股神巴菲特的投資旗艦巴郡上周六(27日)公布2020年業績，全年純利425.21億美元，大幅倒退48%，反映集團多元化的業務受到疫情打擊。作為股神，這份成績表確實令現年90歲巴菲特大感失威。而他在致股東的信中亦認衰，指數年前的的一宗收購，是一個重大錯誤！

巴菲特指出，有些巴郡投資的企業，表現最終會令人失望。從業績中一筆難看的110億美元減值，幾乎完全量化了他在2016年犯下的一個錯誤。那年巴郡收購了精密鑄件公司(Precision Castparts)，結果令股神付出重大代價。

「神」也會犯錯，巴菲特亦沒有對投資失誤諉過於人。他直言：「沒有人以任何方式誤導過我，我只是對精密鑄件公司的名義盈利潛力過於樂觀了。去年，整個航空工業的不利發展暴露了我的錯誤判斷，航空工業是他們最重要的客戶來源。」

他在信中指出，精密鑄件公司其實是一家很好的公司，是其相關領域中的佼佼者，公司的首席執行官Mark Donegan是一位充滿激情的管理者。至今依然堅信，當年的判斷是正確的，即隨着時間推移，精密鑄件公司將在其投入的淨有形資產中獲得豐厚的回報。但是，他在判斷該公司未來的平均收益上出錯了，因而也就錯誤地計算了合理的收購價格。