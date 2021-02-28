陳政深：股市動盪　投資者須勤於執倉

港股近期跟隨外圍急跌，受債息抽高，令市場憂慮資金回流的因素困擾，加上各地股市均已累計不小升幅，低位儲貨的大戶難免在高位獲利。技術上看，恒指跌穿了20天線，參考1月下旬的大市調整，目前需要審視的是指數能否在下星期內重上20天線之上。

事關如果參考周線圖，恒指出現大陰燭，無可避免地令人有所戒備，指數在去年12月見頂，在此之前就是出現了一枝覆蓋4星期之陰燭。尚幸指數是次回調，周線大陰燭尚未觸及10周線，只要指數在28,750點附近覓得支持，整固過後仍有條件重拾升勢。

策略上，正如本欄早前所言，投資者在動盪市況必須勤於「執倉」，不時審視持倉組合。如果組合內太多高追貨，以及偏重於某一行業，投資者必須減持部分。此外，亦應減持現價低於50天移動平均線，又或是年初至今跑輸大市的股份，以控制風險。

市場轉而注視舊經濟股，投資者在新經濟股中覓反彈及整理個股時，亦可分注予具疫後復甦概念的股份。香港與很多國家一樣，已逐步放寬疫情下的封鎖措施，參考去年中國次季的情況，本港消費市場很大機會同樣出現報復性消費。

較早時，公司主席歐陽江，以及財務總監蘇顯龍，合共斥資2,275.5萬元增持，公司亦都表明會回購股份，反映管理層對公司前景信心；上周大市跌勢甚急，必瘦站亦見跌穿10天線，投資者在近4.5元吸納，並以3.8元為止蝕，中線而言具一定值博率。

艾德證券期貨聯席董事陳政深

（筆者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）