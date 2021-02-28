【星期一‧炒啲乜】恒指連失兩大關口 3月開局向下走？
2021年02月28日 10:00
東網電視更多新聞短片
美債息上周後期急漲，觸動市場神經，拖累2月「埋尾」全球股市突然失色，日股上周五(26日)單日下瀉1,202點；內地滬深3大指數均挫逾2%；港股則同期受累於港府擬加股票印花稅，恒指蒸發逾千點，失守29,000點關；而美股3大指數道指、標指及納指全星期分別下跌1.78%、2.45%及4.92%。另一邊廂，澳洲及南韓央行亦以買債作為應對措施。
疫情下，面對突如其來的淡風，投資者要時刻保持審慎，當前全球各國積極接種新冠肺炎疫苗之際，美國眾議院周五討論總統拜登提出的1.9萬億美元(約14.82萬億港元)紓困方案最終獲得通過，將轉交參議院表決。可謂毫無懸念下，市場普遍預期該方案將可推行，但關注對後市的正面支持力度有多大？
輾轉來到3月份，恒生指數公司日前剛公布季度指數檢討結果，當中包括將阿里健康(00241)、龍湖集團(00960)及海底撈(06862)納入恒指，令藍籌股數量增至55隻，有關變動將於3月15日起生效。投資者作出新一輪資金配置時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管理。
1、【曜熊理財：香港基金持續升溫】https://bit.ly/3bHLhVs
2、【陳樂怡：港股抖抖氣 長遠對內地投資者仍吸引】https://bit.ly/2ZSgHmx
3、【郭家耀：政策支持 風電及光伏股前景樂觀】https://bit.ly/3svv5gx
4、【鄺紫珊：料受惠疫苗接種效應 宜逢低布局消費龍頭股】https://bit.ly/37SrzoE
5、【葉尚志：港交所回調可吸 目標價580元】https://bit.ly/3sy12oB
6、【陳政深：股市動盪 投資者須勤於執倉】https://bit.ly/3bL7aTO