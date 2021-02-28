【星期一‧炒啲乜】恒指連失兩大關口　3月開局向下走？

美債息上周後期急漲，觸動市場神經，拖累2月「埋尾」全球股市突然失色，日股上周五(26日)單日下瀉1,202點；內地滬深3大指數均挫逾2%；港股則同期受累於港府擬加股票印花稅，恒指蒸發逾千點，失守29,000點關；而美股3大指數道指、標指及納指全星期分別下跌1.78%、2.45%及4.92%。另一邊廂，澳洲及南韓央行亦以買債作為應對措施。

疫情下，面對突如其來的淡風，投資者要時刻保持審慎，當前全球各國積極接種新冠肺炎疫苗之際，美國眾議院周五討論總統拜登提出的1.9萬億美元(約14.82萬億港元)紓困方案最終獲得通過，將轉交參議院表決。可謂毫無懸念下，市場普遍預期該方案將可推行，但關注對後市的正面支持力度有多大？