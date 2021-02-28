陳茂波：上調印花稅並非近日港股波動主要成因

財政司司長陳茂波在其網誌表示，根據港府就上調股票交易印花稅的建議，即每10萬元的交易也不過只需多付30元的印花稅，對一般的交易參與者應屬可負擔水平。

他指出，過去幾天港股市場的波動，一方面受外圍因素的影響，另一方面是個別股份，尤其是科技股經一段時間急升後估值較高，出現調整，並不影響政府對股票市場和國際金融中心地位這大局的判斷。事實上，這幾天區內多個市場例如東京、首爾及上海等，亦同樣出現不同程度的跌幅。

他表示，由於港股提供大量以內地業務或內地科技為主的企業股票選擇，加上本港保障資金自由進出和實行普通法司法制度，以及在互聯互通制度下本港和內地股市的緊密聯繫，構成本港證券市場的獨特、核心優勢，甚至坊間有人笑言這近乎是某種形式的「獨市生意」。正是這種難以複製的優勢，帶動交投大幅上升，同時為提供了略為上調印花稅率的空間。

他重申，港府作出上調印花稅的決定時，已小心充份評估、衡量措施對香港市場競爭力的潛在影響，並會繼續觀察具體變化，作為日後參考。保持和提升本港市場的競爭力，一直是港府決策中的重要考慮，亦將繼續推動金融市場的多元蓬勃發展。