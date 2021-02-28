巴菲特大談收購理念！不玩財技　寧輕鬆做「小股東」

巴郡經常被貼上「企業集團」的負面標籤，代表擁有大量無關業務的控股公司。巴郡舵手股神巴菲特在給股東的信中反駁，他們與一般的「企業集團」有何不同。

他指出，長時間以來，「企業集團」常常整體收購企業。然而，這一戰略有兩個主要問題。其中一個是無法解決的，就是大多數真正偉大的企業沒有興趣讓任何人接管。因此，渴望交易的投資者必須把重點放在缺乏重要和持久競爭優勢的公司上。他們常常發現自己需要支付驚人的「控制權」溢價，才可成功捕獲其獵物。而有些「企業集團」知道如何解決這個「超額支付」的問題，就是只需要製造出自己估值過高的股票，作為昂貴收購的「貨幣」。舉例說：「用我價值5,000美元的兩隻貓，買你價值10,000美元的狗。」

通常，推高股票估值的方法包括營銷手段和「富有想像力」的財務報表操縱技巧，程度輕的時候，這些只是騙人的把戲，程度重的時候則會演繹成為欺詐。當這些伎倆成功的時候，這家企業集團推動自己的股票達到3倍的商業價值，用來收購股價2倍於其價值的公司。當然，派對最終結束了，許多「皇帝」都被發現沒有衣服。回顧金融史，許多著名的企業集團在最初被媒體、分析員及投資銀行家奉為商業天才，但他們最終卻成了商業垃圾。

巴菲特稱，儘管巴郡希望擁有全部或部分多元化的業務，擁有良好的經濟特徵和優秀的管理人員。然而，是否控制這些業務對巴郡來說並不重要。根據過往經驗，與全資擁有一家邊緣企業相比，擁有一家出色企業的非控股股權，有時更加有利可圖、更有趣、工作也更少。因此，巴郡的綜合企業，將會仍然是控股和非控股企業的集合。會根據一個公司持久的競爭優勢、管理能力、特點以及價格，將股東的資本部署到集團認為最有意義的任何地方。