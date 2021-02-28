強積金收費惹爭議　黃友嘉：制度須繼續完善

積金局主席黃友嘉今日(28日)發表其6年任期內最後一篇網誌，重申強積金是適合香港的退休保障制度，不但涵蓋全港打工仔和僱主，而且具備財政持續性，是有效應對人口老化的退休保障制度，惟強積金制度亦須繼續自我完善，以迎接後疫情時代、人口老化經濟增長減慢及市況波動等挑戰 。

他指出，香港屬於小型開放經濟體系，財政穩健尤其重要。強積金制度屬於具足額資金的界定供款計劃，不會出現因計劃資產不足而須由政府、僱主或僱員補貼，在財政上能持續運作，更不會因為人口老化而加重年輕供款人的負擔。

他續稱，由私營機構管理的強積金可投資於不同的市場和資產，讓計劃成員因應自己人生階段及個人所需作不同選擇。打工仔的強積金投資可以「自己話事」，在扣除行政費用後，最終投資回報全歸自己所有，不會受政府的財政及其他社會狀況影響。

市場對強積金收費及回報頗有爭議，他表示，除了預設投資策略和強積金保守基金設有收費規定外，積金局沒有規管收費功能，但局方致力提高收費透明度，促進競爭。另外，強積金給予打工仔多元化投資選擇，同時對投資風險具有一定程度的管控，所以以互惠基金作為分散風險的投資工具為較好選擇。