中國2月份官方製造業PMI跌至50.6　遜預期

國家統計局公布，中國2月官方製造業採購經理指數(PMI)為50.6，較1月份下降0.7個百分點，連跌3個月，創9個月以來最低，並差過市場預期的51.0，但仍處於50的盛衰分界線之上，反映經濟保持穩定復甦走勢。分項指數變化顯示，春節因素帶動指數回落，但市場供需增速仍處於較好水平。新動能繼續較快增長，大企業支撐作用加強，企業對後市預期較為樂觀。

中國2月非製造業PMI為51.4，預期為52.0；前值為52.4。

從企業規模看，大型企業的製造業PMI為52.2% ，按月微升0.1個百分點；中、小型企業PMI分別為49.6%和48.3% ，按月回落1.8及1.1個百分點，均低於盛衰分界線。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，受國際大宗商品價格持續上行影響，本月主要原材料購進價格指數為66.7%，連續4個月高於60%。從行業情況看，石油加工煤炭及其他燃料加工、黑色金屬冶煉及壓延加工、有色金屬冶煉及壓延加工、電氣機械器材等行業主要原材料購進價格指數均超過70%，企業採購成本壓力持續加大。同時，原材料購進價格上漲助推出廠價格上升，本月出廠價格指數高於上月1.3個百分點，為58.5%，是近期較高水平。

有專家提醒，當前值得關注的問題，一是原材料價格仍較快上升。購進價格指數為66.7%，雖較上月有所下降，仍處於較高水平。企業調查顯示，反映原材料成本高的企業比重為53.6%，創2018年以來最高點。建議進一步穩定和改善產業鏈及供應鏈，平穩原材料市場價格。二是就業增速有所放緩。從業人員指數較上月下降0.3個百分點，至48.1%，連續2個月下降。企業調查顯示，反映勞動力供應不足的企業比重較上月上升1.5個百分點，至18.3%。勞動力供給趨緊也推高了勞動力成本，反映勞動力成本高的企業比重較上月上升1.5個百分點，至36.2%。