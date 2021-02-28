鬼滅爆紅+宅經濟助攻　日本去年漫畫銷售額首破6000億圓

日本去年漫畫市場規模首度突破6,000億日圓，達到6,126億日圓(約447.3億港元)，按年大增23%，創1978年有統計以來最高紀錄。日媒分析，人氣漫畫「鬼滅之刃」爆紅，加上新冠肺炎疫情宣布緊急狀態帶來的宅經濟效應，成為漫畫市場主要推動力。

日媒引述當地研究所稱，去年紙本漫畫(單行本)和漫畫雜誌合計推算銷售金額增加13.4%，達到2,706億日圓；電子書的漫畫市場增長31.9%，達3,420億日圓，合計6,126億日圓。此前，日本漫畫市場規模的巔峰是1995年的5,864億日圓。

特別值得一提的是「鬼滅之刃」所帶來的社會現象，該漫畫單行本的風潮擴展到其他漫畫，使漫畫整體銷售都超過了上年度水平。「鬼滅之刃」電影動畫也刷新了日本影史的票房紀錄。至於熱銷的作品類型，分析指出，可能是現實生活中因應新冠肺炎疫情的疲勞感的影響，使得以異世界為主題的作品特別受歡迎，電子書的原創作品表現也很搶眼。

另外，由於宅經濟需求上升，非法盜版網站的點擊也隨之上升，出版商和相關團體也着手加強應對措施。