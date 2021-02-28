優化建議諮詢結果周一公布　恒指迎51年最大變革

外國傳媒報道，投資者很快就會發現，香港恒生指數是否會進行51年歷史上最大的一次調整，此舉將影響追蹤該股票基準的數百億美元資金。

恒生指數有限公司周一將公佈有關優化恒生指數建議的諮詢結果，如果建議獲得通過，將增加恒生指數成分股數量、個股市值權重，以及快速上市。

作為擬議調整的一部分，恒生指數正在研究確保被分類為香港公司的成分股維持在一定數量，這可能會削弱一些大型股票的影響力。根據去年12月的諮詢文件，2020年，指數中內地企業的市值占比達到79%。

經過季度評估後，恒生指數上周五(26日)納入三家公司，成分股數量從52隻增加到55隻。調整將於3月15日生效。

恒生指數於1969年推出，最初有33隻成分股，2007年開始納入H股公司時增加至38隻。去年，恒生指數實施了重大調整，將同股不同權股票和第二上市公司納入指數，使阿里巴巴等內地巨頭得以加入香港基準指數。