GRANDE MONACO周三賣80伙　入場費1086萬元

新盤需求殷切，發展商積極加推單位應市。會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，首輪價單推出的單位速沽82伙，佔可售單位逾93%，連同招標售出的7伙，單日共沽89伙，套現近12億港元，最高呎價達30,451元，平均單位售價逾1,347萬元，平均呎價25,180元，成績相當理想。

集團年初至今短短2個月，合共沽出470個單位，套現超過72億元，料第一季有機會突破100億元。有見項目銷情理想，即晚加推價單3號，提供38伙，實用面積由446至961方呎，間隔兩房至四房不等，折實平均呎價24,897元，折實售價由1,148萬至2,425.3萬元，折實呎價由23,052至26,571元。

該盤亦發出第2輪銷售安排，落實於本周三(3月3日)下午6時30分發售68伙，分布1至3號價單，間隔兩房至四房，實用面積446至961方呎，折實平均呎價24,736元，折實售價由1,086.1萬至2,425.3萬元，折實呎價22,643至26,571元。同步安排12伙於同日招標發售，包括三房及四房大戶，即日截標。