東堤灣畔兩房略減2萬即沽　愛炫美升值一成

二手成交活躍，業主議幅明顯收窄。東涌東堤灣畔兩房單位，僅減價2萬元即以773萬元成交，減幅約0.3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●鴨脷洲海怡半島19座高層H室，實用面積約為871方呎，套三房連士多房間隔，擁海景，以1,640萬元成交，實用呎價約18,829元，新買家見同類型大單位少有放盤，故斥資入市作換樓之用。

●田灣南景花園2月錄約3宗買賣，包括高層C室兩房戶，實用面積約348方呎，新買家為首置客，睇樓1次即拍板以約588萬元承接，實用呎價約16,897元，原業主於2016年9月以約450萬元購入，轉售帳面賺約138萬元，物業升值約30.7%。

●東半山文華新邨連天台特色戶，實用面積629方呎，套兩房間隔，享山景，以1,450萬元連車位易手，實用呎價23,052元，新買家屬於用家，原業主於2013年7月以1,088萬元買入，持貨8年帳面獲利362萬元，單位升值約33%。

●北角和富中心2座低層A室，實用面積834方呎，套三房間隔，享煙花海景，開價1,580萬元，放盤2個月，劈價110萬元或約7%，最終以1,470萬元成交，實用呎價17,626元，原業主早於1995年11月購入，當時作價422萬元，持貨逾25年至今轉售，帳面賺1,048萬元離場。

●鰂魚涌康蕙花園2座中層A室，實用面積約604方呎，套三房間隔，外望山景，近日以1,096.8萬元沽出，實用呎價約18,159元，原業主於2009年5月以約377.5萬元購入，持貨至今約11年，帳面獲利約719.3萬元，物業升值約1.9倍。

●西灣河鯉景灣2月暫錄得約15宗二手買賣，包括觀景閣高層E室，實用面積約536方呎，兩房間隔，同區客一直在區內物色單位，看好後市，議價後斥963.8萬元承接上址作換樓之用，實用呎價約為17,981元，屋苑現時有約15個放盤，最低入場價由900萬元起。

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九龍區

●將軍澳居屋富康花園9座高層F室，實用面積484方呎，兩房間隔，於去年8月放盤，未補價第二市場原開價520萬元，累減52萬元，減幅10%，最終以468萬元成交，實用面積呎價9,669元。

●將軍澳居屋煜明苑C座中層2室，實用面積約610方呎，三房間隔，原先在未補價第二市場叫價568萬元放盤，經議價後減價78萬元或約13.7%，最後以490萬元沽出，實用呎價約8,033元，屋苑目前未補地價的三房單位放盤約有20個，叫價由508萬元起。

●紅磡海逸豪園17座高層A室，實用面積約1,113方呎，套三房連工人套房間隔，開價2,450萬元放售，其後減價70萬或約3%，日前獲買家以2,380萬元承接，實用呎價約21,384元，原業主約於2003年11月以約563萬元購入位，持貨約18年帳面獲利約1,817萬元，物業升值約3.2倍。

●大角咀港灣豪庭8座中高層A室，實用面積約368方呎，兩房間隔，日前以697萬元易主，實用呎價約18,940元，原業主約於2005年10月以約210萬元購入，持貨約16年轉手帳面獲利約487萬元，物業升值逾2.3倍，現時屋苑約有170個放盤，入場費由617萬元起。

●奧運站柏景灣6座低層G室，實用面積466方呎，兩房間隔，以1,000萬元成交，實用呎價21,459元，原業主於2010年11月以526萬元購入上址，持貨10年多至今沽售，帳面獲利474萬元離場，單位期內升值約90%。

●西南九龍浪澄灣2月錄11宗二手買賣，已超上月全月8宗交投量，平均實用呎價上揚至20,480元，其中3座中高層B室，實用面積558方呎，兩房間隔，享海景，去年9月開價1,150萬元，成交價1,115萬元，實用呎價19,982元。

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新界區

●東涌東堤灣畔7座高層D室，實用面積約527方呎，兩房間隔，望山景，近日以773萬元沽出，較原叫價775萬元僅低2萬元或約0.3%，實用呎價約14,668元，屋苑2月累錄約10宗二手買賣，屋苑現時有約50個放盤，最低入場費由700萬元起。

●荃灣海之戀．愛炫美5B座極高層A室，實用面積約530方呎，兩房間隔，早前開價約1,300萬元放售，吸引區內首置客洽商承接。新買家睇樓1次即決定承接，議價後終以1,070萬元成交，實用呎價約20,189元，原業主於2017年9月份以約966.9萬元購入，帳面獲利約103.1萬元，物業升值約10.7%。

●屯門居屋美樂花園1座低層B室，實用面積591方呎，三房間隔，已補價自由市場叫價560萬元，新近獲買家垂青洽購，議價32萬元，即拍板以528萬元承接，實用呎價8,934元，低市價約5%，新買家為同區上車客，為鄰近家人居所，方便照顧年長母親，迅速承接。

●屯門華都花園2座中層A室，實用面積414方呎，兩房兩廳間隔，獲區內首置客以495萬元購入自用，實用呎價為11,957元。

●屯門居屋兆康苑I座中層3室，實用面積449方呎，兩房一廳間隔，區內客見原業主有議價空間，決定於已補價自由市場以465萬元「一筆過」形式購入上址作自住或投資用途，實用呎價10,356元，該單位現時市值租金約10,500元，租金回報率達2.7厘。

●天水圍居屋天富苑E座中層6室，實用面積650方呎，套三房間隔，獲外區綠表客垂青，加上原業主準備移民，亦增加議幅，累積減價40萬元，於未補價第二市場以470萬元購入自用，呎價7,231元。

●元朗尚豪庭1座低層A室兩房戶，實用面積約515方呎，原業主叫價約670萬元放售約3個月，獲區內客議價承接，議價後以655萬元成交，實用呎價約12,718元。

●元朗YOHO MIDTOWN於2份月累錄10宗買賣，包括1座高層B室，實用面積475方呎，兩房間隔，叫價800萬元，微減5萬元，即獲換樓客以795萬元承接，實用呎價約16,737元。

●上水皇府山1座高層H室，實用面積約442方呎，兩房間隔，近日以616萬元沽出，實用呎價約13,937元，屋苑2月至今累錄約3宗二手買賣，現時有約20個放盤，叫價由630萬元起。

●大埔太湖花園3座低層C室，實用面積355方呎，兩房間隔，原先開價530萬元，放盤3個月，減價45萬元，減幅8.5%，獲用家以485萬元承接，實用呎價13,662元，原業主於2010年1月購入上址，當時作價157萬元，持貨11年至今沽售，帳面獲利328萬元，期內升值近2.1倍。

●沙田偉華中心4座中層C室，實用面積308方呎，兩房間隔，議價後以569萬元易手，實用呎價18,474元，原業主持貨27年，是次沽出單位帳面獲利約394萬元，單位升值約2.3倍。

●沙田欣廷軒3座中層H室，實用面積393方呎，兩房兩廳間隔，單位放盤半年，原叫價770萬元，以735萬元沽售，減價35萬元或約4.5%，實用呎價18,702元，原業主於2008年1月購入上述單位，持貨13年多至今沽售，帳面獲利488萬元，單位期內升值近2倍。

●大圍名城3座南翼高層C室，實用面積956方呎，套四房間隔，日前以1,755萬元易手，實用呎價18,358元，原業主則於2010年以1,165萬元購入，持貨11年沽出帳面獲利約590萬元，單位升值50.6%。

●馬鞍山曉峯灣畔1座中層D室，實用面積482方呎，兩房間隔，以732萬元易手，實用呎價15,187元，原業主於2011年以355萬元購入單位，持貨10年帳面獲利377萬元離場。

●馬鞍山迎海21座中層G室，實用面積811方呎，三房連儲物室間隔，原先叫價1,450萬元，最終以1,430萬元成交，實用呎價17,633元，原業主於2014年2月購入，當時作價1,002萬元，持貨7年至今帳面獲利428萬元，期內升值約43%。

●馬鞍山翠擁華庭9座高層D室，實用面積814方呎，三房間隔，開價1,200萬元，累減220萬元，減幅約18.3%，成功以980萬元成交，實用呎價12,039元，原業主於2012年6月以565萬元購入，持貨近9年帳面獲利415萬元，單位期內升值73%。

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