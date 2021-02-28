新盤UPDATES：發展商加強攻勢 首季一手市場料續旺
2021年02月28日 19:55
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新盤開售反應保持理想，一眾發展商部署踏入3月後，再度加強推盤攻勢搶客。同時，各區項目繼續湧現高價及大額單位交易，業界預期首季一手物業銷量將持續上揚。
●GRANDE MONACO周三賣80伙 入場費1086萬元
新盤需求殷切，發展商積極加推單位應市。會德豐地產旗下啟德GRANDE MONACO，首輪價單推出的單位速沽82伙，佔可售單位逾93%，連同招標售出的7伙，單日共沽89伙，套現近12億元，最高呎價達30,451元，平均單位售價逾1,347萬元，平均呎價25,180元，成績相當理想。
集團年初至今短短2個月，合共沽出470個單位，套現超過72億元，料第一季有機會突破100億元。有見項目銷情理想，即晚加推價單3號，提供38伙，實用面積由446至961方呎，間隔兩房至四房不等，折實平均呎價24,897元，折實售價由1,148萬至2,425.3萬元，折實呎價由23,052至26,571元。
該盤亦發出第2輪銷售安排，落實於本周三(3月3日)下午6時30分發售68伙，分布1至3號價單，間隔兩房至四房，實用面積446至961方呎，折實平均呎價24,736元，折實售價由1,086.1萬至2,425.3萬元，折實呎價22,643至26,571元。同步安排12伙於同日招標發售，包括三房及四房大戶，即日截標。
價單顯示，該盤除了新推單位部分料已加價外，同時亦已更新之前推出價單，部分單位加價約1%。
●柏傲灣一房1201萬天價沽 與2018年做價相同
一手細單位做價高企。據一手銷售資訊網資料，新世界發展(00017)旗下荃灣柏傲灣，售出第2A座53樓C單位一房戶，實用面積421方呎，成交價1,201.3萬元，料創出界區一房單位做價歷來新高紀錄，呎價28,534元。買家選用180天現金付款方法入市，可享備用第一及第二按揭貸款，以及車位認購權。
成交紀錄冊顯示，該單位曾於2018年9月以相同價錢獲承接，但之後交易告吹，事隔兩年多再以同價售出。
●西南九龍匯璽連沽兩伙低座大宅 吸金逾9128萬元
新盤大單位承接力加快。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽，剛連環售出兩伙低座大宅，合共套現9,128.94萬元。其中日鑽匯8樓B單位，實用面積1,624方呎，售價4,269.1萬元，呎價26,288元。而海鑽匯8樓B室，實用面積1,854方呎，成交價4,859.84萬元，呎價26,213元。
日出康城MALIBU重推兩伙交易告吹單位速獲承接
會德豐地產旗下將軍澳日出康城MALIBU，重推兩伙早前交易告吹單位，吸引27組買家到場登記，場面熱鬧，並極速售出，其中1伙為兩房半單位，實用面積595方呎，售價995萬元，呎價16,723元。另1伙為三房單位，實用面積663方呎，做價1,118萬元，呎價16,863元。
●明翹匯一周連沽4伙三房戶 套逾4000萬元
股市波動無礙換樓客入市。佳明集團控股(01271)營業及市務總監顏景鳳表示，青衣明翹匯周一(2月28日)再沽2伙，一周內共售4伙三房連套房單位，套現逾4,000萬元，銷情理想。
其中1座18樓D室，實用面積586方呎，成交價971萬元，呎價16,570元。而1座12樓D室，實用面積586方呎，成交價947.1萬元，呎價16,162元。項目預計於明年第1季交樓，加上區內大單位供應一向短缺，備受換樓買家追捧。
●觀塘凱滙第2期單月沽出71伙 吸金超過9億
2月新盤推售成績理想。信和置業(00083)旗下入伙期漸近的觀塘凱滙第2期，周末錄成交，售出3座15樓K單位，實用面積569方呎，成交價約1,239萬元。項目本月重推至今速沽71伙，套現約9.3億元，平均每伙售價約1,300萬元。項目開盤至今累售約1,701伙，金額約212億元。