【悲情樓市】業主把握市旺出貨　3年帳輸25萬照沽

二手交投升溫，業主把握出貨套現機會，部分寧願損手離場。西南九龍浪澄灣收租盤，辣招期滿後即減價至1,045萬港元沽出，約3年帳面蝕約25萬元。

香港置業文華稱，上述單位為8座中低層C室，兩房間隔，實用面積約549方呎，初時連租約以約1,100萬元放售，放盤約6個半月，原業主有套現需要，減價55萬元，連租約售出，呎價約19,035元。原業主於2018年初以約1,070萬元購入，帳面貶值約2.3%。

市場亦錄蝕使費或微賺急走個案，世紀21奇豐廖振雄表示，西貢逸瓏海滙2座高層J室一房戶，實用面積458方呎，叫價668萬元，終減至643萬元易手，呎價約14,039元，物業約4年半期間，僅升值約4%，帳面賺26萬元。市場料有機會屬明賺實蝕。

美聯劉念滿亦稱，長沙灣泓景臺5座低層C室套三房戶，劈價105萬元，售1,133萬元，以實用面積660方呎計，呎價約17,167元。原業主持貨僅3年多，帳面獲利約71萬元或升值約6.7%。

此外，迷你單位頻錄「出血」成交，同類單位2月份出現至少5宗帳蝕或蝕使費個案。資料顯示，紅磡傲形實用面積212方呎單位，以410萬元售出，較2015年一手購入價低近15萬元，而銀行對上址估價僅415萬元，亦低於近6年前購入價約2.2%。

【大屋苑交投按周縮四成】

剛性需求推動，財政預算案公布後首個周末，藍籌項目二手交投仍活躍。中原指出，10大屋苑過去周六、日共錄約21宗買賣，屬近6周次高，但按周回落約43.2%。期內鰂魚涌康怡花園、紅磡黃埔花園、沙田第一城及天水圍嘉湖山莊各錄4宗交易。

該行陳永傑表示，二手成交量於農曆新年後恢復正常，利好消息帶動，近日睇樓客往往短時間內決定入市，但隨着盤源被消化，議價空間收窄，成交量較上周回落。而同批屋苑2月共錄約299宗買賣，按月少21.5%。

二手盤買少見少，業主微減即可出貨。該公司楊文傑稱，康怡花園R座高層3室兩房戶，實用面積461方呎，降價僅約2.8%，即售875萬元，呎價18,980元。

部分屋苑已見搶盤。中原許偉業透露，葵涌新葵芳花園E座中低層1室，實用面積418方呎，上星期租客遷出，交吉後提價至660萬元放售，即引來逾10組客睇樓，至少3組價出價洽購，終獲區內租客以635萬元購入，呎價15,191元。祥益黃慶德亦稱，屯門新屯門中心10座三房戶，以698萬元售出，屬項目歷來次高。

此外，各區二手買賣持續升溫。美聯鄧涇渭稱，元朗區過去兩日錄至少15宗二手買賣。香港置業劉浩勤指，將軍澳2月份錄近290宗。業界人士認為，政府撤辣可增二手業主放盤意欲，避免求過於供下加快樓價升勢。