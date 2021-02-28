港股前瞻：隨時插穿28500點　勿冒險撈底

環球股市上周顯著調整，當中恒生指數在上周五單日瀉逾千點，不少早前熱炒的權重股更以最低位收市。市場分析普遍認為，踏入3月，跌勢仍未完，恒指有機會下試28,500點或以下，投資者不宜冒進撈底，宜先調整好倉位，並且要留意美國債息、俗稱「恐慌指數」的VIX指數走向，以及恒指會否跌穿50天線(約28,584點)。

美國債息上周後期急漲，導致美股3大指數急跌，拖累環球股災，有指是債券斬倉所致，惟幸暫未見任何結構性的經濟轉變。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，美債在上周五後段稍為回穩後，外圍股市周一靠穩實不足為奇。可是港股近期累積升幅太多，或會繼續借勢獲利調整。

他認為，科網股下跌屬股市的第一階段，第二階段或由舊經濟股下跌所帶動，預計3月將呈「先低後高」形態，初步期望恒指在28,000至28,500點可以找到支持。之後隨着內地兩會召開後公布消息，以及更多企業在本月公布業績後，相信氣氛會有所好轉。

艾德證券期貨聯席董事陳政深表示，港股於1月底時，亦曾在4日內下跌近2,000點，並跌破50天線，當時美國VIX指數升至逾30點後港股才調整完畢，他相信本次會有相似的格局出現。VIX指數上周五收報27.95，而恒指50天線則在28,584點，投資者宜多加留意。

恒生指數公司將於周一公布有關優化恒指建議的諮詢結果。陳氏認為，按市場的評論，幾可肯定成分股會由現時55隻增至建議的80隻。然而，另一建議是劃一將個股權重定為8%，對市值大和成交多的股份不公平，相信若通過，將較難服眾。

另方面，美國紐約交易所上周決定，將根據前總統特朗普去年所簽署的行政命令，對中海油（美股：CEO）展開除牌程序。有關對該公司的投資禁令，將於3月9日生效。陳氏估計，這將引導更多外國資金在港股市場投資中海油，長遠對股價有利。