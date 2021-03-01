百濟神州與諾華在北美等地開發和商業化百澤安

雙方已同意在上述國家對百澤安®進行共同開發，其中諾華將在過渡期後負責註冊申請，並在獲得批准後開展商業化活動。

此外，雙方均可在全球範圍內開展臨床試驗以評估百澤安®聯合其他抗腫瘤療法的潛在用藥組合；百濟神州可在北美地區共同進行產品銷售，其中部分運營資金將由諾華提供。

據合作與授權協定，百濟神州將獲得6.5億美元的預付款，並有資格在達到註冊里程碑事件後獲得最多13億美元的付款、在達到銷售里程碑事件後獲得2.5億美元的付款，另有資格獲得百澤安®在授權地區未來銷售的特許使用費。

根據協定，百濟神州將負責為正在開展的百澤安®臨床試驗提供資金，諾華將在授權地區為新開展的註冊性、橋接或藥品上市後的研究提供資金，每一方將負責為各自用於評估百澤安®聯合該方或第3方藥物開展的臨床試驗提供資金。雙方將保留其自主開發產品聯合百澤安®用藥組合的全球商業化權利。