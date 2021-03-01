港股黑期升逾200點 金價穩企1738美元
2021年03月01日 07:50
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●美匯指數企90.81；港匯見7.7567；離岸人民幣(CNH)升至6.4754；美元兌日圓報106.48；歐元企1.2091；英鎊漲至1.3977。金價每安士見1,738美元。布油跌至64.43美元；紐油處62.49美元。道指期貨升逾百點，而俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指亦漲逾200點。
●道指上周五(2月26日)收報30,932點，跌469點或1.5%；標指收報3,811點，跌18點或0.47%；納指收報13,192點，升72點或0.56%。https://bit.ly/3q3YexG
●美國2月密歇根大學消費情緒指數由前一個月的79點降至76.8點，略高於市場預期76.5點。
●美國1月商品貿赤按月擴大1.4%，至837.4億美元，與預期相若。
●港股ADR指數上周五收報29,122點，升141點或0.49%。
●3月恒生指數夜期上周五收報28,972點，升13點，低水8點，成交31,391張。
●紐約4月期油上周五收報每桶61.5美元，跌2.03美元或3.19%，全周累升3.81%；布蘭特4月期油收報每桶66.13美元，跌75美仙或1.12%。
●紐約4月期金上周五收報每安士1,728.8美元，跌2.6%，連跌4日，並創自2020年6月以來收市新低。
●英國富時100指數上周五收報6,483點，跌168點或2.53%；法國CAC指數收報5,703點，跌80點或1.39%；德國DAX指數收報13,786點，跌93點或0.67%。
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●中國2月份官方製造業PMI跌至50.6，遜預期。
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