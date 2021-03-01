【樓民熱話】香港擬嚴打內地官洗錢　通關反而加劇沽樓潮？

最近環球大規模接種新冠肺炎疫苗，就連慢幾拍的香港也赫然在列，除了疫情有望快點過去，樓市也來到關鍵的十字路口。究竟樓市KOL所說的內地豪客會否如期大舉來港掃樓？相信這是各位樓民都非常上心的大事。下文就分析一下內地客來港買樓的可能性。

對樓市KOL而言，內地豪客是一個「百搭」的睇好理由，好市時就話內地人掃起港樓，港人要「快啲搶」；去年至今正值「疫」市，就話通關後內地人將蜂擁來港買樓，港人要「頂住樓價」，甚至掃起港樓等內地人接貨！情況就如同過農曆新年前後的港股，市場一面倒話掃起港股，等內地開市後來港接貨，但事與願違，當時信了這套理論的股民，相信現在已經有苦難言。

而實情是甚麼？首先，港樓的性價比不高，升值能力更是每況愈下。據差估署數據，過去10年，升幅最誇張是2010至2011年，升幅曾高逾20%；其後升幅逐漸收窄，2019年按年僅升1.5%，去年更錄得微跌。

相反，內地樓卻升到停不了，去年正值疫情高峰期都升足全年，據國家統計局公布的中國1月70個大中城市住宅銷售數據，單計二手住宅，北京按年升6.9%；上海升7.6%；廣州升8.7%；最誇張的深圳按年飆升15.3%。簡單一望數據，假如你是內地豪客，你會揀內地四大一線城市，還是港樓？

再者，港元與美元掛鈎，而美匯指數持續低企，因此港元兌人民幣不斷貶值。揸香港物業，莫講樓價升幅不如內地，再計及港元貶值因素，簡直是賠了夫人又折兵。

另外，香港經歷2019年的社會事件，以及去年受疫情摧殘，早已元氣大傷，所幸香港人底厚，樓價在力撐下仍未大跌，不過早已落後全球發達經濟體及內地。就算如此，去年的香港依然蟬聯全球最難負擔的房地產市場，連續11年的「冠軍殊榮」，對香港無殼蝸牛無疑是黑色幽默，也側面反映再靠香港人推升樓價是「不可能的任務」。

更何況屋漏偏逢連夜雨，愈來愈多國際金融大行將總部遷往新加坡或東京。最近更因內地有意對外開放金融、證券行業，近來傳出瑞銀、瑞信及摩根大通，擬調香港區的銀行家進入內地搶生意。香港的國際金融中心地位進一步遭削弱，同時減少了留港的高級職員，對高端住宅的租務及買賣都造成一定衝擊，在此生死危急存亡之際，港府還要上調股票印花稅趕客；在此除了恭喜上海距離國際金融中心又推進一步外，還有甚麼好說？

最後，早前出了一則大新聞，但市場對此反應不大。就是香港計劃加強審查資本流動及交易，防止內地官員利用香港隱藏非法財富。有機構估算，每年在港洗錢的金額大多來自內地或澳門的犯罪所得，由2002年至2011年，來自內地的非法資金流出達1.08萬億美元，而香港是最大接受地。未來若連內地官員都加強審查，普通老百姓更是無所遁形。通關之後，究竟是內地豪客來港掃樓，還是來港「挾人頭」賣樓套現，請諸君拭目以待。

東網產經專欄作者 林南冧