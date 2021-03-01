渣打禤惠儀：料港未來一至兩年續低息

美國十年期國債孳息率急飆重挫環球市況，渣打銀行香港區行政總裁禤惠儀接受訪問時表示，今年開局兩個月，對銀行整體業務感到滿意，短期內港元拆息波動性或較大，惟預期未來一至兩年續徘徊偏低水平，拖累銀行淨息差表現。往後數年，香港區會跟隨集團策略削減三成辦公空間，但不會因而削減分行數目，預告今年分行將會呈現「報復式」轉型。

受疫情及息口大幅下滑影響，去年渣打香港區營運收入按年下跌7%、貸款減值增加近八成。禤惠儀表示，當香港經濟處於下行情況及失業率高企，貸款減值虧損增加亦屬無可避免，該行有審慎的風險管理政策，而去年除稅前盈利挫25%，坦言較同業表現尚算理想。

●香港區將削減三成辦公空間

對於該集團未來3至4年內，可能將其辦公空間削減三分之一，禤氏指，香港區初步也會以此作預算，並集中於後勤人員的工作空間，強調不見得會因減少辦公面積而削減分行數目。該行近年分行數目維持約70間，她認為數目適合，去年受疫情爆發窒礙，未來會進一步優化分行及轉型。

疫情之下，渣打將員工工作模式引入更多虛擬元素，透露由今年4月開始，將試行3個月的混合工作模式，冀於疫情期間為員工帶來工作彈性。她表示，疫情下分行的櫃位交易減少25%，數碼交易量則飆一倍，認為隨着銀行更熟習疫情下的營運模式，今年的個人及財富管理業務會較去年增加。

她對年初至今的業務表現感到滿意，尤其個人客戶投資風險胃納有所增加，同時企業的借貸活動亦趨於活躍，在市場流動性充足、投資氣氛理想情況下，有信心存款可錄雙位數增幅。目前該行員工數目約6,000人，仍在增聘人手。

至於美國債息抽升使風險資產受壓，她指，市場息口的波幅無疑較大，短期港元拆息出現較明顯的升跌亦屬正常，惟由於各國政策聚焦「放水」救市，長期而言，港元拆息仍會維持偏低水平。據財資市場公會資料，上周五1個月期拆息報0.12厘，創1個月新低。

對銀行業而言，低息環境不利營運，她直言，香港短期內加息的機會甚微，並認為香港作為超級聯絡人的角色不變，會吸引環球資金停泊，資金有出有入不足為奇。

●旗下虛銀Mox最快第二季推信用卡產品

渣打銀行旗下虛擬銀行Mox開業接近半年，渣打香港區行政總裁禤惠儀預告，將於今年第二至三季推出信用卡產品，惟中小企業務則暫未有時間表。至於Mox早前移除傳統銀行的電子直接扣帳服務（eDDA）後又再加入，她指純屬市場的商業交易，坦言於公眾教育上可做多一點。

虛銀初期為求吸客，力推高息存款，惟港元息口持續低企，Mox日前宣布大削活期存款利率，由1厘減至0.65厘。禤氏表示，該行不時檢視市場環境，強調價格只是其中一個因素，會留意同業的利率趨勢，讓該行的息率具備競爭力。她透露隨着客量愈多，存款數字亦有所增加，遠高於2月中旬公布的51億元。

對於Mox今年發展方向，她透露現正密鑼緊鼓籌備信用卡業務，由於需經過「沙盒」（即電腦實驗用的隔離環境安全機制）和內部員工等測試，仍需一段時間才能於市場正式出台，希望藉不同階段推出新產品，讓客戶較易適應。至於中小企業務則暫未有時間表，會先聚焦個人客戶。

值得注意的是，因部分大型銀行計劃收取eDDA費用，去年12月Mox帶頭宣布移除4家傳統銀行的相關服務，影響客戶的「入錢」功能，惟部分被剔除的銀行「翻生」，交易限額則縮至2,000元。對於入錢服務「彈出又彈入」，禤氏解釋，Mox就eDDA費用與其他銀行逐家洽談，坦言利率不一，並指Mox仍與不同銀行繼續商討，冀於可行情況下加入更多入錢銀行數目，強調eDDA是新渠道，但非唯一轉帳方法。