火岩控股成立天使投資基金獲批

深圳華映基金擬主要以股本證券及或可轉換債券形式對深圳市政府扶持及鼓勵的戰略新興行業、未來行業及其他重點發展行業進行天使投資，主要投資於信息技術與數據應用、企業服務、互聯網等行業從事產品研發、生產或服務的企業。

深圳華映基金初步規模為5,100萬元人民幣(下同)，由深圳前海通付作為管理人及普通合夥人認繳60萬元(佔深圳華映基金規模的1.18%)，由天使投資引導基金作為有限合夥人認繳2,040萬元(佔深圳華映基金規模的40%)，集團作為有限合夥人認繳3,000萬元(佔深圳華映基金規模的58.82%)。

董事會認為，成立深圳華映基金使集團能夠於早期接觸各戰略新興行業、未來行業及深圳市政府扶持鼓勵的其他重點發展行業的項目資源。

而天使投資引導基金作為有限合夥人之一，可使合夥企業獲益於政府引導基金對產業的引導及推動作用，促進集團的資金利用效率，加強品牌影響力。除為集團獲得長期投資回報外，亦將有助於集團與該等行業內的企業建立進一步業務合作，推廣集團的遊戲及技術軟件，同時亦能使集團於早期了解未來潛在收購企業情況，以便實現協同效應，從而促進集團的業務發展。

集團沒有在未來12個月改變主營業務或對主營業務作出重大調整的計劃。