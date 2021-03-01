瑞銀：人幣勢續強　宜把握投資機遇

儘管近期美元跌勢暫止，但我們重申人民幣兌美元續升值的觀點。離岸人民幣(CNH)應會緊隨在岸人民幣(CNY)的步伐，且匯價有可能略高於在岸人民幣。投資者可直接買入在岸或離岸人民幣兌美元，又或者沽出美元兌在岸或離岸人民幣，以提高收益率。在交叉匯率方面，我們睇好人民幣兌日圓。

亞太貨幣開年表現強弱不一，年初漲勢在近期回吐。全球採購經理指數(PMI)反映包括亞太地區在內的企業信心疲軟，削弱了順周期貨幣的支持力度。另方面，美國10年期債息上升，大幅提振了美元，推高美元兌日圓等避險貨幣上漲。

在此背景下，人民幣的表現在亞洲貨幣中一枝獨秀，兌美元今年以來升值1%。我們認為，人民幣的優異表現歸功於以下3個因素：第一，中國宏觀經濟增長形勢好過全球其他地區；第二，相對於G10貨幣，人民幣息差具吸引力；第三，中國國際收支情況有利。

儘管全球今年第一季經濟數據疲軟，可能令亞太貨幣回落，但我們認為，從本質來看，這應只是短期波動。鑑於宏觀前景依然看好，亞太貨幣今年有望取得中至高個位數的回報。至於看好的貨幣包括：高息貨幣(人民幣、印度盧比和印尼盾)、東協周期性貨幣(新加坡幣、泰銖、馬來西亞幣以及菲律賓披索)，以及大宗商品生產國貨幣(澳幣)。

投資者持續對人民幣抱高度關注，至目前為止興趣不減。中國有效控制住了疫情、去年經濟回升，以及具吸引力的息差，刺激人民幣做好，繼去年跑贏亞洲貨幣後，今年也表現出色。全球對人民幣需求高漲，我們預期人民幣兌每美元將於6月底衝上6.2水平。

目前我們已推出3個貨幣開盤(揸人民幣/沽日圓、沽新台幣/揸韓圜、揸印度盧比/沽印尼盾)，另外還推出亞洲貨幣籃子(揸印尼盾、印度盧比和新加坡幣；沽新台幣、澳幣和美元)。中長期主題方面，我們睇好一籃子東協貨幣(馬來西亞幣、泰銖、新加坡幣和菲律賓披索)，同時沽出由美元和日圓組成的貨幣籃子。我們還維持揸印度盧比/沽美元的息差主題。

揸人民幣、沽日圓(2021年1月15日推出)：我們的入場價為16.04，目標價為16.8，止蝕為15.4。除了5至6%的即期匯率升值潛力外，該開盤還享有2.5%的年化息差收益。我們認為人民幣還有上升空間，這得益於人民幣利差具吸引力、中國經濟穩健增長，以及國際收支呈現有利趨勢。另方面，在全球增長復甦且日圓避險需求降溫之際，我們認為日圓將呈弱，美元兌日圓在今年下半年可能最多升至107水平。

沽新台幣、揸韓圜(2021年1月15日推出)：我們透過6個月新台幣兌韓圜的無本金交割遠期外匯合約(NDF)建倉(2021年7月19日為結算日)，入場價為40.35，目標價為38.8，止蝕為42。我們認為未來6個月韓圜即期匯率(相對於新台幣)的上升空間更大，這從我們對美元/韓圜以及美元/新台幣在2021年6月底的目標價分別為1,060和27.3可以看出。此外，相對於揸韓圜沽新台幣的遠期合約還可獲得約4.8%的年化息差收益(非年化息差收益則為2.4%左右)。

揸印度盧比、沽印尼盾(2020年12月1日推出)：入場價在190.8，目標價為203，止蝕為182。我們認為這是頗具吸引力的短期相對價值交易，因為未來幾個月印度盧比相對於印尼盾有較大的追趕空間。自2020年初以來，印度盧比兌印尼盾一直在183至218的寬幅區間內波動，隨着印尼盾強勁回升，目前該貨幣對處於區間低端。我們認為，由於印度的經濟增長和國際收支情況都好過印尼，我們認為該貨幣有望重返去年9月時約203的水平。

揸印尼盾、印度盧比和新加坡幣，沽新台幣、澳幣和美元(2020年8月20日推出)：該開盤受益於印尼盾和印度盧比的息差優勢，以及在全球增長復甦之際新加坡幣周期性走升。在短倉中，除了使用美元作為融資貨幣外(因美元料將走弱)，我們還納入低息周期性貨幣(比如澳幣和新台幣)，以降低該貨幣籃子的總體波動性。

揸一籃子東協貨幣(馬幣、泰銖、新加坡幣和菲律賓披索)，沽美元和日圓(2021年1月15日推出)：我們預計，一籃子東協貨幣將在2021年錄得中高個位數回報(相對於美元和日圓)。東協貨幣在2020年表現落後，石油價格下跌令馬來西亞貨幣承壓，全球旅遊業萎縮令泰銖和新加坡幣備受衝擊，菲律賓披索也受到影響。我們預計上述情況在今年會逆轉，帶動這些東協貨幣急起直追。此外，在全球經濟反彈的背景下，我們預計對美元和日圓等避險貨幣的需求將減少，這使其成為理想的融資貨幣。

揸印度盧比、沽美元以獲得息差收益(2020年7月3日推出)：儘管10年期美國債息上揚，但我們認為全球環境依然有利於息差交易，原因如下：首先，美國聯儲局並不樂見10年期美國債息上升，並在1月份的聯邦公開市場委員會會議上表示，在疫情持續蔓延之際考慮縮減寬鬆力度還為時過早。其次，我們認為印度盧比對10年期美債收益率上升更具韌性，這主要歸功於印度的經常帳餘額改善，利差緩衝空間加大，而且有更高的外匯準備來維持貨幣穩定。 因此，我們依然認為美元兌印度盧比在2021年12月底前將跌至70(目前約為73)，這意味着該開盤的總回報率在約8.5%(4%來自於即期匯率升值，4.5%來自於息差收益)。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室