潘梓生：債息上升　股市未必一定遭殃

上周市場進入避險狀態，美股、港股等市場都出現明顯調整，但大宗商品如銅價、油價等早前上漲，反映市場避險情緒並非如股市急跌般恐慌。商品價格繼續上漲，反映市場對通脹風險預期趨勢升溫，連帶美國債息衝高。美國10年期債息急升至1.6厘，創逾一年以來新高，也逼近2019年底的水平。

市場正在關注債息上升是否近期股市出現大調整的主因，其實債息與股市關係性並非一成不變，當中互相影響可能因市場風險情緒，投資者配置資產策略的變化，而出現不同關係。去年疫情開始全球大流行，債息急跌，股市同樣急挫，正是反映市場避險情緒極為高漲，資金湧入美國國債進行避險操作。但當疫情繼續發酵，市場流動性出現緊張，股市繼續下跌，但同時債息則急升，因為投資者也需割售國債進行套現。由此可見，債息與股市關係並不能一概而論。

現時美國國債債息急升，觸發科技股先行下挫，其中主因是令持有風險資產成本增加(尤其以槓桿持貨)，因此當市場上升動力開始減弱，以成本回報比例計算，股票吸引力開始下降，而觸發投資者減持，而並非爭相拋售股票。同樣道理，即使債息回升，但若市場基本面變化不大，投資者重投市場的機會仍高，短期股市出現恐慌性拋售機率並不大。現時債息上揚，更值得留意是聯儲局會否再度談論孳息率曲線控制的措施。

Saxo Markets高級市場分析師 潘梓生