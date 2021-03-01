沈振盈：本周港股料仍極波動

筆者於之前指出：「從玄學角度分析，壬寅月將會極為波動，大市大上大落，投資者宜扣穩安全帶。未來一周的日子，周初對股市較有利，但小心周中開始出現回吐。」結果大市在上周初上試31,000點後急速回落，上周五更跌穿29,000點，收報28,980點，從高位計回落逾2,000點。

上周港股之跌，主要原因當然是因為升得過急過多。特別是一些估值過高的新經濟股，基本上已升到嚴重脫離基本因素，所以回吐壓力特別大。而此等股份，佔恒生指數的比重也非常大，在資金拋售的情況下，自然會拖低大市表現。

引致跌市的另一個因素，就是美國長債息率急速上升，收窄了債息收入跟股息收入的差距，引發了美股拋售潮。故此，今次跌市短期能否止跌回升，關注點應在債息的走勢，若然債券價格反彈令債息回落，美股應會出現短期的反彈浪。要留意的是，就算美股短線回升，也只可以視之為反彈浪。

根據玄學的角度分析，本周股市將會作出反彈，特別是周初數日。但到了周四大家就要小心，大市將再度回落。

本周每日的股市走勢預測：

周一(戊申日)為天干屬土地支屬金，土生金之局，破日，日跟月地支相沖，出現反彈；

周二(己酉日)為天干屬土地支屬金，土生金之局，持續反彈；

周三(庚戌日)為天干屬金地支屬土，土生金之局，走勢進一步上升；

周四(辛亥日)為天干屬金地支屬水，金生水之局，開始力弱，出現回吐；

周五(壬子日)為天干地支皆屬水，全水之局，小心大市顯著回落。

訊匯證券行政總裁 沈振盈(作者為註冊持牌人士)