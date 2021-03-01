恒指曾飆逾500點　科網股受捧　滙豐跌逾3%

港股高開477點後，恒生指數曾進一步上漲570點或近2%，高見29,550點，最新升371點或1.2%，報29,351點；國企指數亦升190點或1.6%，報11,437點；恒生科技指數則升322點或3.6%，報9,274點。主板成交暫逾750億港元。

科網股續受捧，騰訊升逾4%報690元，美團炒高超過6%，阿里巴巴升0.5%，小米升逾3%。

其他重磅股中，友邦保險漲2.5%，港交所升2%，中國移動升逾1%；建設銀行倒跌0.4%，滙豐控股跌幅則擴大至逾3%。

恒指執位，藍籌新貴有運行，海底撈及阿里健康漲8%至9%，龍湖集團升幅縮至逾2%。碧桂園服務及農夫山泉升1%至2%，2股獲納入恒生中國企業指數成分股。恒生科技指數成分股加入海爾智家及萬國數據，2股升3%至5%。

【09:20】恒指漲477點重上29000關 騰訊飆近5%

港股反彈，恒生指數高開477點或1.6%，報29,457點；國企指數亦高開218點或1.9%，報11,465點；恒生科技指數高開255點或2.8%，報9,209點。

科網股揚升，騰訊飆4.4%報692元，美團漲4%，阿里巴巴及小米皆升逾1%。

舊經濟股個別發展，友邦保險漲逾3%，港交所升1%，中國移動升0.7%，建設銀行升0.6%，滙豐控股逆市跌1.6%。

阿里健康、龍湖集團及海底撈成功染藍，3股齊齊做好，升幅介乎7.5%至8%。

中海油跌4.5%。公司稱，紐約證交所監管部門已決定對該公司美國存託股份啟動下市程序，紐交所將於下周二(9日)上午4時整(美東時間)暫停美國存託股份的買賣。