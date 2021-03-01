內地滬深兩市做好　蘇寧易購升停板

滬深3大股指齊高開，滬綜指高開22點或0.64%，報3,531點；深成指高開162點或1.12%，報14,670點；創業板指高開44點或1.52%，報2,958點。

蘇寧易購漲停。公司公布，深圳國資擬148億元人民幣(下同)受讓23%股權，每股6.92元，合共受讓21.41億股，張近東仍為蘇寧易購第一大表決權股東。

中國人民銀行開展100億元逆回購操作，另有200億元逆回購到期，當日淨回籠100億元。另據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.4754，較上日下調41點子。

截至上周五(2月26日)，上交所融資餘額報8,063.07億元，按日減少28.23億元；深交所融資餘額報7,240.73億元，按日減少44.12億元；兩市合計15,303.8億元，按日減少72.35億元。

此外，退市新規落地已滿兩個月。今年以來，已有9家公司被交易所中止上市或進入交易所退市審查流程。其中7家觸及強制退市指標，1家因吸收合併退市，1家申請主動退市。市場人士認為，隨着退市新規的落地實施，今年退市公司的數量將明顯上升。