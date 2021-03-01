中國2月財新製造業PMI跌至50.9　連降3個月

中國2月份財新製造業採購經理指數(PMI)錄得50.9，為連續第10個月位處擴張區間，但已連跌3個月，降至2020年6月以來最低位，顯示製造業復甦邊際效應進一步減弱，且差過市場預期的51.3，前值為51.5。

有關走勢與統計局製造業PMI一致，國家統計局公布的2月製造業PMI錄得50.6，低於上月0.7個百分點，同樣連續3個月放緩。

財新智庫高級經濟學家王喆稱，2月製造業復甦動能進一步減弱，供求增速放緩，就業壓力增加，通脹壓力持續上升，惟企業對未來預期更樂觀，市場信心主要來自過去1年多疫情防控經驗的積累，尤其是不利的秋冬時節即將結束。目前要留意後疫情時代經濟復甦的態勢，並要注視通脹走勢，是政策面臨的主要挑戰。

期內，製造業供給、需求繼續維持擴張態勢，但擴張速度放緩。2月生產指數和新訂單指數分別錄得過去10和9個月的最低位。外需繼續拖累總需求，新出口訂單指數連續第2個月大幅低於盛衰分界線。調查中，受訪企業強調了冬季海內外疫情對市場景氣度的負面影響。

受供求增速放緩影響，就業市場繼續承壓，2月就業指數連續第3個月位於收縮區間，且降幅有所擴大。市場恢復節奏放緩後，企業並不急於補充員工離職後的空缺。當月積壓工作數量仍出現9個月來首降，顯示市場需求疲弱。

價格指數繼續高企，通脹壓力持續增加。2月製造業企業購進價格指數大幅高於盛衰分界線，但漲幅略有放緩。受訪企業表示，原材料價格尤其是工業金屬價格繼續快速上漲，運輸價格也有所上升。成本端價格上漲亦部分傳導至需求側，2月製造業企業出廠價格續升，但漲幅放緩。

供需擴張力度放緩，但製造業企業經營者對國內外疫情形勢好轉信心充足，2月生產經營預期指數跳漲至2014年9月以來第2高位。