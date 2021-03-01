陳偉明：牛市未死　港股只是中期調整

隨着美國1.9萬億美元紓困方案即將推出，加上疫苗開始接種，市場開始預期環球經濟快將復甦，美國債息攀升引發市場對通脹憂慮，高估值新經濟股受壓，對債息走勢敏感的環球科技股急挫，而港府加股票印花税及美國10年期債息突然飆升見1.6厘這兩大事件進一步拖累港股在上周五(26日)急插低見28,980點。

恒指在2月高位31,183點於7個交易日急挫2,200點，跌大約7%，科指更加恐怖，在2月高位11,001點於7個交易日急挫2,064點，跌大約19%。這一次港股急插，科技股股災，買賣港股加税最多只是幫兇，主要兇手是美長債息突然飆升，而美國10年期債息的升跌在短期內張會成為科技股能否起死回生的關鍵因素。

美國聯儲局主席飽威爾一再表明維持超寬鬆貨幣政策，如果美國債息繼續飆升將會嚴重增加美國的融資成本，因此筆者推斷美國政府必定會想盡辦法阻止債息繼續飆升，而近期的債息抽升亦似是程式盤推動所致。結論是美國債息飆升見1.6厘後，好難持續維持向上大幅飆升，牛市未死，港股只是中期調整。

筆者暫時對港股後市睇法是先反覆向下調整至大約28,000點附近， 其後在上半年仍有能力挑戰 31,100關。策略上，傾向在期指27,500至28,500點分注撈底，第一注Short Put 本地地產股，第二注才Short Put 新經濟板塊。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明