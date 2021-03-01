內地擬全面開放一般製造業　放寬電信領域外資准入限制

內地媒體報道，工業和信息化部指出，2020年中國工業增加值達到31.31萬億元人民幣，連續11年位居世界第一製造業大國。工信部部長肖亞慶表示，要進一步提升工業信息化對外開放，全面開放一般製造業，有序開放電信領域外資准入的限制，吸引更多外資、高端製造業項目。截至2020年底，中國固定寬帶家庭普及率已達到96%。

肖指出，「十三五」期間中國發布285項智能製造國家標準，主導制定47項國際標準，涵蓋企業生產製造的全流程，進入全球智能製造標準體系建設先進行列。建成600多個具備先進水平的智能工廠，智能製造示範項目生產效率平均提高44.9%，能源利用率提升19.8%，運營成本降低25.2%，產品研製周期縮短35%，產品不良品率降低35.5%。

工信部新聞發言人田玉龍補充，大力推動信息通訊業的高質量發展，今年要有序推進5G網絡建設，加快6G的布局，推動網絡優化的升級，確保網絡安全。

另方面，中國提前兩年完成「十三五」鋼鐵行業去產能1.5億噸目標，累計退出殭屍企業的粗鋼產能6,474萬噸。戰略性新興產業加快發展，量子通信、區塊鏈、虛擬現實等前沿領域不斷取得新的突破，新能源汽車產銷量連續6年蟬聯世界第一，2020年，高技術製造業和裝備製造業增加值佔規上工業增加值的比重分別達到15.1%和33.7%，成為引領帶動產業結構優化升級的重要力量。