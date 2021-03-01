中金料恒指季檢最利阿里健康 藍月亮等有望入選港股通
2021年03月01日 10:42
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恒生指數有限公司公布季度指數檢討結果，投資銀行——中金的研究報告指出，此次調整將引發ETF等被動資金流入大型股票包括阿里健康(00241)、龍湖集團(00960)、海底撈(06862)、阿里巴巴(09988)，藍月亮(06993)等30家公司有望入選港股通標的；國企指數中，被動資金流入最大的包括：農夫山泉(09633)、碧桂園(02007)、海螺創業(00586)和華潤燃氣(01193)所需交易資金流出時間最長恆生科技指數中，被動資金流入最大的股票包括：海爾智家(06690)、京東(09618)和萬國數據(09698)，被動資金流出最大的股票為心動集團(02400)。
內媒又引述該行指出，此次有30家公司可能符合港股通投資範圍的條件，包括：藍月亮、泡泡瑪特(09992)、恒大物業(06666)、華潤萬象生活(01209)、ESR(01821)、VESYNC(02148)、融創服務(01516)、榮昌生物(09995)等；至於萬國數據和寶尊電商(09991)為二次上市公司，暫不符合港股通納入標準。