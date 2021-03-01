股神巴菲特：看淡債券市場前景　行人止步…

美國10年期公債殖利率上周一度突破1.6%，全球陷入恐慌拋售債券。有「股神」之稱的巴菲特在致股東的公開信內警告，投資債券將面臨黯淡的未來，呼籲投資者遠離債券市場。

巴菲特分析，去年底10年期美債殖利率為0.93%，比1981年時的15.8%收益率大幅下降94%，而在日本、德國等地，投資者從數萬億美元的主權債務中所獲得的回報竟然為負數。他指出，全世界的債券投資者，無論是養老基金、保險公司還是退休金，都將面臨著黯淡的未來。

他指出，有些保險公司擬購入品質低但回報率高的高風險債券，以解決利率不足的問題，這種做法令人擔憂，並提到早於30年前，有些儲蓄和貸款行業就是因如此，而陷入萬劫不復的地步。

今年以來，美債孳息率隨着經濟增長展望好轉而持續上升。市場通脹預期已經回升到疫情爆發前的水平，而經通脹調整的孳息率直到上周才真的開始上揚。但美國聯儲局主席鮑威爾上周繼續半年一度的國會作證。儘管美債孳息率上升，市場有關聯儲局可能提前升息的揣測甚囂塵上，鮑威爾重申維持貨幣寬鬆政策的承諾，直到美國經濟從新冠疫情衝擊中進一步復甦。

巴菲特則表示，不認為通脹率會觸及令人擔憂的水平，亦不預期通脹會升幅過大或升個不停，並強調即使美債孳息率走高，仍不是一般投資者可碰觸的投資標的。