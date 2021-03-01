中澳交惡！中國在澳洲去年投資額跌剩不足10億美元…

根據澳洲國家大學今天公布的統計數據，中國去年在澳洲的直接投資金額大幅萎縮近三分之二，跌剩不到10億美元。除了受新冠肺炎疫情影響，兩國間關係日趨緊張，亦影響雙邊經貿往來。

外媒引述澳洲國家大學表示，中國在澳洲投資金額由前年的20.5億美元銳減為去年的8億美元，自2016年達到130億美元後已連4年萎縮。

報道引述該學府經濟學教授Shiro Armstrong指出，儘管聯合國貿易暨發展會議發現，疫情已使得全球投資金額幾乎腰斬，但中國流入澳洲的投資資金跌幅卻大得多。中國去年在澳洲的直接投資，只鎖定在物業、礦業和製造業這3個領域共20項計劃，是10年來最少紀錄，通常這類數據會波動，因為都是大計劃，但現在可以見到一個非常清楚的趨勢，就是自2016年中國主權財富基金中投公司在澳洲投資數件大案，當年中國國家電力投資集團也買下澳洲企業太平洋水力公司(Pacific Hydro)，此後中國在澳洲投資額相當穩定連年下降，去年跌得相當劇烈。

中國雖然仍是澳洲最大貿易夥伴國，但兩國目前政治關係處於數十年來最低點。近年澳洲和中國針對連串議題起衝突，澳洲以國家安全風險為由，對外國投資訂定新的審查規則，帶來格外明顯的冷卻效應，或許有助解釋中國在澳洲投資額下滑情況。