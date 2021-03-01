全球1/4超級富豪擬年內添置新物業

房地產顧問公司--萊坊的最新年度調查顯示，全球超過1/4的超級富豪都計劃在今年添置新物業。

外媒引述萊坊的「2021年財富報告」消息指，在訪調世界各地的超高淨值人士後發現，今年全球有26%的超高淨值人士打算購買新房，比率高於去年的21%，而且可能拉升今年產地產市場的價格多達7%。萊坊對「超高淨值人士」的定義，是擁有3,000萬美元以上的淨值。

報道引述萊坊表示，鄉村和沿海地區房產的需求特別強勁，其中又以擁有開放空間是最受青睞的賣點」。新冠肺炎疫情正大幅推升人們對於有益身心健康環境地段的需求，例如山間、湖邊和海邊。

報告指出，這個趨勢在歐洲豪宅市場十分明顯。在各國陸續解除為了防堵新冠疫情而實施的封鎖措施後，中古屋市場龐大的地區，例如法國南部、普羅旺斯附近及意大利托斯卡尼等地區，買賣活動都增加。許多買家也都在尋覓被萊坊稱為「第二主要住宅」的房產。

萊坊國際住宅研究主管Kate Everrtt-Allen表示，買家對第二個家的期望愈來愈高。隨着遠距辦公的彈性更高，屋主都正拉長了待在「第二主要住宅」的時間，從高速寬頻上網、家庭劇院、健身房，一直到頂級科技設備等，投資者對第二個家的規格期望更高。

該報告主要國際住宅指數顯示，全球豪宅價格2020年平均漲1.9%，升幅略大於2019年的1.8%，新西蘭奧克蘭豪宅漲幅最大，去年升17.5%。許多亞洲城市豪宅也出現雙位數升幅，包括中國深圳漲13%、南韓首爾揚12%，菲律賓馬尼拉也漲10%。