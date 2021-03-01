【產經直播】港股3月迎反彈？
2021年03月01日 11:08
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港股上周以全日低位收市，按周計累跌1,664點，按月計則跌696點。周一(3月1日)開市收復部分失地，高開477點，見29,457點，不過其後升幅收窄。現時港股走勢怎判斷？屬高位整固，還是已現轉勢信號？
恒指季檢上周五(2月26日)收市後出爐，比亞迪(01211)以及京東(09618)大熱倒灶，反而阿里健康(00241)、龍湖(00960)和海底撈(06862)爆冷染藍。阿里健康周一表現亮麗，高開7.5%後，股價愈升愈有，曾升逾1成。現時怎樣部署染藍股？
股王騰訊(00700)近日失守10天、20天線，並穿700元關口。騰訊即將在本月出業績，吼700元以下買Call炒轉業績？騰訊Call輪選擇多，邊隻先至Fit？
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