【產經直播】港股3月迎反彈？

港股上周以全日低位收市，按周計累跌1,664點，按月計則跌696點。周一(3月1日)開市收復部分失地，高開477點，見29,457點，不過其後升幅收窄。現時港股走勢怎判斷？屬高位整固，還是已現轉勢信號？

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